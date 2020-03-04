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Yaramazlara biraz batar!

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun gözaltına alındığı bildirildi.

Fotoğraf: Arşiv

Odatv’nin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’ın sözlü talimatı ile gözaltına alınan Terkoğlu, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’ye götürüldü.

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Terkoğlu’nun emniyetteki ifadesinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne götürüleceği belirtildi.

Gözaltı kararının gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama gelmezken, Odatv haber merkezi, kararın Libya’da hayatını kaybeden ve ismi açıklanmayan istihbarat görevlisinin Türkiye’deki cenazesine ilişkin bir haber nedeniyle alındığını kaydetti.

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