Odatv Ankara haber müdürüne Akar’a hakaretten 7 bin 80 lira ceza

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada, 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Ankara 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Yıldız, ‘FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine yönelik açılan ‘Genelkurmay çatı davası’nda dinlenen gizli tanık ‘Abdullah’ın beyanlarını haberleştirdiğini, ortada bir suç varsa suçlunun gizli tanık olduğunu’ belirtti.
‘Haberde Akar’a yönelik, iftira ve hakaret kastının olmadığını, haber içeriğinin duruşma tutanaklarında mevcut olduğunu’ belirten Yıldız, beraatını istedi.
Bakan Akar’ın avukatı ise haberin gizli tanığın ifadelerini çarpıtarak müvekkiline yönelik algı oluşturmaya yönelik olduğunu, haber kastını aştığını belirterek Yıldız’ın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, ‘iftira suçunun oluşmadığına’ hükmederken, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan sanık Yıldız’a ilgili maddenin alt sınırından 7 bin 80 lira adli para cezası verdi. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı.