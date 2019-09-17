Odasında muhtaç hayvanlara bakan yöneticiye çifte ceza

Rize’de bakıma muhtaç kedileri makam odasında besleyen Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz’a çifte ceza verildi.

Fotoğraflar: DHA

DHA’nın haberine göre annesi ölen, yaralı ya da bitkin kedilere bakan Yılmaz, hayvanlar ve kokudan rahatsız olanlar tarafından şikayet edildi.

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İnceleme sonucunda Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu’na sevk edilen Yılmaz, görev yeri değiştirilerek merkeze bağlı Karasu Köyü Ortaokulu’na atandı. Ayrıca 30’da 1 maaş kesme cezası verildi.

Cezanın gerekçesinde Yılmaz’ın kötü kokudan dolayı yapılan şikayetler neticesinde uyarıldığı ancak uygulamasında ısrarcı davrandığı belirtildi. Gerekçede Yılmaz’ın ‘(…) kendisi ile kurumdan hizmet alanların düşünce ve taleplerini hiçe saydığı ve önemsemediği düşüncesine neden olduğu, karşılıklı güven ve dayanışma ile olumlu iletişim kanallarını tıkadığı, amiri tarafından yapılan bütün iyi niyetli sözlü ve yazılı ikazlara rağmen bu emirlere kasıtlı olarak uymadığı, direnç gösterdiği, bu yaklaşımı ile kurum iradesini zaafa uğrattığı (…)’ ifade edildi.

‘Gurur duyarım…’

Yılmaz, odasında papağan, annesi ölen üç yavru kedi ve mantar nedeniyle kulakları kesilen bir kediye bakıyordu.

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Cezayı değerlendiren Yılmaz, görevli olduğu kurumlarda sokak hayvanları adına farkındalık oluşturmak, çocukların sevgi, hoşgörü, paylaşım ve merhamet duygularını canlı tutmak adına projeler yürüttüğünü söyledi.

Yılmaz, 15 yıllık memuriyetinde hiç ceza almamasına rağmen, cezasında indirim yapılmadığını aktardı.

Yılmaz, öğretmenliğe yakışmayacak bir şey yapmadığını, öğrencilerin hakkına girmediğini, hırsızlık yapmadığını belirterek şöyle devam etti: “Böyle masumane bir sebepten ceza almaktan ancak gurur duyarım. Güzellikleri paylaşmanın bir bedeli olacaksa, bundan sonra da ödemeye hazırım. Canlı, somut örneklerimiz olmadan, görerek, yaşayarak öğretmeden yeterince faydalı bilgiler aktaramayız. Öğretmenlik fedakarlık gerektiren bir meslektir. Bugüne kadar yaptığım projeleri her zaman bir adım daha ileri taşımayı planlıyorum. Bu uğurda eğitimin yararı için alışılmışın dışına çıkmaya, beklenenin çok ötesinde projeler üretmeye devam edeceğim. Her eğitimci meslektaşımın aynı cesarette olduğunu biliyorum.”