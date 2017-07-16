‘Odak noktamız Türk halkı’ diyen Juncker: Avrupa’nın Türkiye’ye uzattığı el duruyor

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Alman Bild am Sonntag gazetesine yazdığı makalede bütün görüş ayrılıklarına rağmen AB kapısını Türkiye’ye açık tutmak istediklerini söyledi.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre Juncker, Avrupa’nın zor zamanlarında Türkiye’nin yanında olduğunu belirterek, “Darbe girişiminden bir yıl sonra AB’nin Türkiye’ye uzattığı el duruyor” dedi.

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AB değerleri ve ‘Türk halkı’ vurgusu

Bunun karşılığında Türkiye’nin de Avrupa’nın değerlerini tanımasını ve benimsemesini isteyen Juncker, “Avrupa Birliği olarak komşularımızın demokratik, istikrarlı ve ekonomik olarak başarılı olmasının bize faydası olur” derken, muhatap olarak hükümete değil topluma vurgu yaptı: “Müzakerelerimizin odak noktasında Türk halkı vardır.”

Juncker, ılımlı mesajlar verdiği yazısında Türkiye’ye eleştiriler de getirdi: “İnsan haklarının, basın özgürlüğünün ve hukuk devletinin içinde bulunduğu durum ve örneğin Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in iddianame olmadan aylardır hücre hapsinde olması AB değerleriyle kesinlikle uyumlu değil.”

‘İdam kapıyı kapatır’

AB Komisyonu Başkanı, daha önce de vurguladığı gibi Türkiye’ye idam cezasının yeniden getirilmesinin AB kapısını kapatacağını vurgulayarak, “Türkiye idamı yeniden getirecek olursa, Türk hükümeti AB üyeliğine kapıyı tamamen kapatmış olur” diye yazdı.