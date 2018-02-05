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Yaramazlara biraz batar!

Has Oda’da ‘mini etek ve şort’a karşı TBMM devreye girdi: Bakanlık önlem almış

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Topkapı Sarayı Has Oda’daki ‘Kutsal Emanetler’in mini etek, sort, askılı strapless bluzla ziyaret edilmemesi için düzenleme yaptığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

TBMM Dilekçe Komisyonu, Topkapı Sarayı’ndaki ‘Has Oda’nın saygınlığının korunması için kendilerine gelen 10 vatandaş dilekçesini değerlendirmeye aldı.

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Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre, özellikle ‘Kutsal Emanetler’ bölümüne mini etek, şort ve askılı açık kıyafetlerle ziyaretlerin yapılmasından şikayetçi olan vatandaşlar, TBMM’den bu konuda devreye girmesini ve gerekli hassasiyetin sağlanmasını talep ettiler. TBMM ise konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sordu. Bakanlık ise ‘Kutsal Emanetler’i ziyaret etmek isteyen ama uygunsuz kıyafeti olanlara örtünmeleri için şal verildiğini ve levhalarla uyarılarda bulunulduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın TBMM’ye gönderdiği yazıda şöyle denildi: “Topkapı Sarayı Müzesi’nden alınan bilgiye göre, Kutsal Emanetler Dairesi girişinde uygunsuz kıyafetler ve bebek arabaları ile seksiyona girilmemesi konusunda uyarı levhaları bulunuyor, müzenin web sitesinde ve gişelerinde gerekli uyarılar yapılıyor, yine aynı bölümde yaz sezonunda bayan ziyaretçilere şal veriliyor ve anılan dairede geleneğe uygun olarak Kur’an-ı Kerim okunması için yapılan teşhir-tanzim çalışmalarında özel bir mekan düzenleniyor.”  

Topkapı Müzesi Müdürlüğü’nün internet sitesine ‘Kutsal Emanetler Dairesi ziyareti sırasında şort, mini etek, askılı ve straples bluz giyilmemesi rica olunur’ uyarısı konuldu.


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