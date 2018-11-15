Oda yöneticilerine siyaseti kolaylaştıran teklif komisyondan geçti

Milletvekili ve yerel seçimlerde adaylık için görevinden ayrılan birlik, oda, borsa ve meslek kuruluşları yöneticileri seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilecek.

TOBB Kanunu’nda değişiklik teklifi, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Reklam

TESK de eklendi

Teklife eklenen maddeyle düzenleme Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) için de geçerli olacak.

Buna göre, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkan ve başkan ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde en geç Yüksek Seçim Kurulu’nca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde eski görevlerine dönebilecek.

Reklam

Seçim yapılmayacak

Bu süreçte, genel başkan ve başkanların yerine seçim yapılmayacak, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine ise yedek üyeler çağrılacak.

Genel başkan ve başkanların eski görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar başkan vekilleri, yoksa en yaşlı yönetim kurulu üyesi başkanlık görevini yürütecek.

Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri, aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilecek.

Bu süreçte, birlik başkanı ile oda ve borsa yönetim kurulu başkanının yerine seçim yapılmayacak, yönetim kurulu üyelerinin yerine ise yedek üye çağrılacak.

Birlik başkanı ile oda veya borsa yönetim kurulu başkanının eski görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar en yaşlı başkan yardımcısı, bunun yokluğunda en yaşlı üye geçici olarak başkanlık görevini yürütecek.

TOBB başkanı karşı çıkmıştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu kanun teklifini doğru bulmadığını açıklamış, “Temsil ettiğimiz kurumlara günlük siyasetin nüfuz etmesi söz konusu olur ki, bundan da en fazla bizlere bu görevleri emanet eden üretici, tüccar ve sanayicilerimiz zarar görür” demişti.