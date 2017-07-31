Oda TV’nin ‘Muhafazakar Vestel’den erotik reklam’ haberine erişim engeli

Darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün ‘FETÖ’nün Rusya imamı’ olduğu öne sürülen kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım savcılık ifadesinde, Öksüz’ün kendisine son olarak “Hiçbir şey sormayın, buralardan gidiyorum. Nereye gittiğimi de sormayın” dediğini anlattı.