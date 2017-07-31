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Oda TV’nin ‘Muhafazakar Vestel’den erotik reklam’ haberine erişim engeli

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Haber sitesi Oda TV’nin, beyaz eşya üreticisi Vestel’in Rusya’da yayınlanan reklam filmine dair haberine erişim engeli getirildi.

Oda TV’nin ‘Muhafazakar Vestel’den erotik reklam’ başlıklı haberinde “Türkiye’de yaptığı reklamlarda muhafazakar davranan Vestel’in Rusya’da yayınladığı reklam görenleri hayrete düşürdü” deniyordu.

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Söz konusu reklamda striptiz yapan bir kadın, çıkardığı iç çamaşırlarını Vestel marka bir çamaşır makinesinde yıkıyor.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yaman Akdeniz Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İstanbul 12’nci Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Temmuz tarihli habere erişim engeli getirdiğini duyurdu.


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