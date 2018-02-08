Oda Tv’nin iddiası: Alçı ve Kütahyalı hakkında ‘FETÖ’ soruşturması

Haber sitesi Oda Tv, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı ve eşi Sabah gazetesi eski yazarı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ‘FETÖ’ soruşturması yürütüldüğünü iddia etti.

Oda Tv’nin iddiasına göre soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından yürütülüyor.

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Haberde, Alçı ve Kütahyalı hakkındaki soruşturmanın bir ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi.

Oda Tv’nin diğer bir iddiası da Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt’un söz konusu soruşturmayı, ikili hakkında açılmış başka bir dosyayla birleştirip elden çıkarmak istemesi.