Oda fiyatlarının en pahalı olduğu şehirler: Paris, Tel Aviv ve New York

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), dünya çapında araştırma ve veri analiz şirketi STR Global’in yaz dönemine ilişkin tüm kategorilerdeki otel fiyat verilerinden hareketle yaptığı araştırmada, konaklamada dünya çapında en pahalı şehirleri belirledi.

Buna göre oda fiyatlarının en pahalı olduğu ilk üç şehir sırasıyla Paris, Tel Aviv ve New York.

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AA’nın haberine göre, Paris’te ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 263 avroya ulaşarak konaklamada dünyanın en pahalı şehri oldu.

İsrail’in Tel Aviv kenti 239 avro ile dünyanın en pahalı ikinci şehri olurken, üçüncü sıradaki New York’ta ortalama oda fiyatları 236 avro düzeyinde bulunuyor.

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İsviçre’nin en büyük kenti Zürih 216 avroyla dördüncü, Cenevre ise 215 avroyla beşinci sırada yer aldı. Daha sonra sırasıyla Roma 182 avro, Londra 181 avro, Kopenhag 179 avro, Amsterdam 178 avro ve Dublin 168 avroyla ilk 10’daki diğer şehirler oldu.

Söz konusu şehirlerde ortalama doluluk oranları yüzde 80 ile 90 civarında seyrederken, STR’nin araştırmasında yer alan ve Haziran 2018’de ortalama doluluk oranı yüzde 57 olan İstanbul’da ortalama oda fiyatı 88 avro oldu. Bu fiyatla İstanbul konaklama sektöründe dünya genelinde en pahalı ilk 20 şehir arasına giremedi.