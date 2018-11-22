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Yaramazlara biraz batar!

Oda başkanlarına siyaseti kolaylaştıran yasa Meclis’ten geçti

Meclis’te kabul edilen yasayla oda, borsa ve birlik başkanlarına siyaset kolaylaştı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun dün Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü.

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Kanun, genel ya da yerel seçimde aday olan odalar ve borsaların birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri; esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkan ve başkan ile yönetim ve denetim kurulu üyelerini kapsıyor.

Yasaya göre, seçimler öncesi belediye başkanı ya da milletvekilliğine aday olmak için istifa eden oda ve birlik başkanları eğer seçilemezlerse Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi sonuçları ilan etmesinin ardından en geç bir ay için görevlerine dönebilecek.

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Adaylık sürecinde, ilgili kuruma başkan vekilleri ya da en yaşlı yönetim kurulu üyesi başkanlık yapacak.

AKP’nin İzmir’de büyükşehir belediyesi başkan adaylığına İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’i düşündüğü ancak Özgener’in adaylığa pek sıcak bakmadığı basına yansımıştı.

Yerel seçim sürecinde Meclis’ten geçen bu yasanın Özgener’in kaybetmesi durumunda ona verilen bir garanti olup olmadığı konusunda bilgi yok.

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