Oda başkanı: Eczanelerde maske dağıtımı İstanbul’da başlıyor; telefona kod gelecek

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, eczanelerde maske dağıtımının Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara göndereceği kodla sağlanacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Habertürk’ten Esra Boğazlıyan’ın haberine göre Sarıalioğlu, 20-65 yaş arası vatandaşların telefonlarına bir kod numarası gönderileceğini belirtti.

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Oda başkanı şöyle devam etti: “Vatandaşlar da bu kod numarası ve TC kimlik numaralarıyla herhangi bir eczaneden ücretsiz maskelerini alabilecek. Bugünden itibaren (İstanbul’da) eczanelerden vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı başlayacak. 10 gün için kişi başı beş maske. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.”

Sarıalioğlu, Ankara’daki dağıtım kanallarına da bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından maskelerin ulaştırılacağını ve ardından da vatandaşa eczaneden dağıtıma başlanacağını söyledi. Sonra da diğer şehirlerde dağıtım yapılacak.