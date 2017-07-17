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‘Öcü gibi’ Nasreddin Hocaların önüne geçmek için isim ve figür patenti alınacak

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Konya’nın Akşehir ilçesindeki dinlenme tesislerine konulan Nasreddin Hoca heykellerinin tepki çekmesinin ardından belediye, Nasreddin Hoca’nın patentinin alınacağını açıkladı.

Fotoğraflar: Twitter / Habertürk

Habertürk’ten Zafer Sabancı’nın haberine göre Konya-Afyonkarahisar yolundaki bir dinlenme tesisindeki Nasreddin Hoca’ya pek benzemeyen figürünün sosyal medyada afişe olmasının ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya şunları söyledi: “Nasreddin Hoca figürünün, isminin izinsiz kullanılmasının önüne geçmek için patent çalışmamız sürüyor. Tamamladığımızda Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza göndereceğiz. Böylece bu tip ucube yapılar ve Nasreddin Hoca’mızın şahsiyetini küçültecek her faaliyetin önüne geçeceğiz.”

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Konya-Afyonkarahisar yolundaki bir başka dinlenme tesisindeki tuhaf görünümlü Nasreddin Hoca heykeli de gündeme geldi. Tesis yöneticileri heykeli kaldırmayı düşündüklerini belirti.

Nasreddin Hoca heykelini yaptığı iddia edilen mimar Atıf Zengin, “Tesisin mimarı benim ancak tesisin önünde bulunan o ucubeyi kim yaptı bilmiyorum. Benden fiyat istediler sonra pahalı bulup bana yaptırmadılar. Nasreddin Hoca’dan başka her şeye benzeyen o figür benim ismime de zarar veriyor” diye konuştu.

İşletmeci Mehmet Ceylan ise bugüne kadar Nasreddin Hoca heykeliyle ilgili olumsuz bir tepki ya da şikâyet almadıklarını söyledi. İşletmenin altıncı kiracısı olduğunu belirten Ceylan, “Heykeli biz yaptırmadık ama bu konuyla ilgili üzerimize düşen bir görev olursa yapmaya hazırız” dedi.

Heykele tepki gösteren Saime Uzer isimli bir yurttaş ise, “Bu ne olduğu belli olmayan şeyin kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu.


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