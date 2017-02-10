Öcalan’la görüşme talebi: Avrupa’dan 13 kişilik heyet başvuruda bulundu

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri ve akademisyenlerden oluşan 13 kişilik bir heyet, İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek için adalet bakanlığına başvurdu.

Dihaber’de yer alan habere göre, heyet İstanbul ve Diyarbakır’da siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşecek. Görüşmelerden sonra hazırlanacak rapor AP ve Birleşmiş Milletler’e (BM) sunulacak.

Heyet, barış sürecinin yeniden başlamasını tartışmak için Öcalan’la da görüşmek istiyor.

Heyet üyesi AP üyeleri Costas Mavrides ve Julie Ward 30 Ocak’ta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, 17, 18 veya 19 Şubat’ta İmralı’ya gitmek için başvuru mektubu yazıldı.

Mektupta, “Öcalan’ın Türkiye’de Kürt sorununa, demokratikleşme sürecinize barışçıl destek sunacağına inanıyoruz” dendi.