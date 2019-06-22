Öcalan’ın görüşmecisi anlatıyor: Saatler sürdü, bir devlet görevlisi de oradaydı

İmralı Cezaevi’ne giderek Abdullah Öcalan’ın seçim mesajını taşımasına izin verilen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, saatler süren görüşmede bir devlet görevlisinin de bulunduğunu anlattı.

Özcan (Fotoğraf: DHA)

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’a konuşan Ali Kemal Özcan, “Görüşme kimin talebi üzerine gerçekleşti” sorusuna Özcan, “Üç tarafın diyelim. Devletin, Öcalan’ın ve benim talebim üzerine gerçekleşti. Ben 2010 Temmuz’undan beri görüşmek istiyordum. Bu talebim Öcalan ve devlet tarafından kabul edildi” dedi.

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Görüşmenin saatler sürdüğünü belirten Özcan, soru üzerine “Görüşme sırasında devlet görevlisi de vardı. Öcalan, daha önce avukatlarına yazdığı mektubun kamuoyuna duyurulmadığını öğrenince tepki gösterdi, mektubun bir örneğini devlet görevlisinden tedarik edip bana verdi” dedi.

Görüşmeyi ‘yeni doğumun habercisi’ olarak nitelendiren Özcan, seçim sonrasında yeni gelişmeler olabileceğini savundu. Özcan, görüşmede Öcalan’ın HDP’nin bağımsız çizgisini koruması gerektiğini söylediğini belirterek, “Öcalan, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı isyan etmiş 50 bin kişinin ölümünden sorumlu figürdür. Öcalan bu görüşmede, ‘Türkiye’de bir damla kanın bile akması çok çok fazla ve vebal sebebi. Ben geçmişte ölüm ve öldürmenin lideri oldum. Şimdi yaşayıp yaşatmanın lideri olacağım. Tarihe karşı sorumluluklarımız var. Bu vatan bizim’ dedi” iddiasında bulundu.