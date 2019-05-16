Öcalan’ın avukatlarla görüşme yasağı nisan ortasında kalkmış

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşme yasağı geçen ay kalkmış.

Avukatları sekiz yıl sonra 2 Mayıs’ta Öcalan’la bir araya gelmiş, görüşme kamuoyuna 6 Mayıs’ta duyurulmuştu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yasağın kaldırıldığını bugün açıklamıştı.

Reklam

Öcalan’ın avukatları, 6 Mayıs’taki açıklamada, söz konusu yasağın 2 Mayıs’taki görüşmeden iki hafta kadar önce kalktığının duyurulduğunu aktardı.

Avukatlar, sonrasında bir görüşme olmadığını, aile görüş yasağının da sürdüğünü belirtti.

Asrın Hukuk Bürosu’ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

Reklam

“Müvekkilimiz Sayın Öcalan ile 2 Mayıs tarihinde bir avukat görüşmesi yaptığımızı, 6 Mayıs tarihli basın açıklamamızda kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu açıklamada avukat görüşünü yasaklayan Hâkimlik kararının itirazlarımız üzerine Bursa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılmış olduğunu da ifade etmiştik (Açıklamada söz konusu mahkeme kararının 2 Mayıs’tan iki hafta kadar önce alındığı belirtilmiş).

Bununla birlikte 2 Mayıs 2019 tarihinde yapmış olduğumuz görüşmeden sonra her gün yenilediğimiz başvurularımıza rağmen yeni bir görüşme halen sağlanabilmiş değildir. Sayın Öcalan ile aile görüş başvuruları ise 22 Nisan 2019 tarihli yeni bir disiplin cezası gerekçe gösterilerek mahkeme kararı ile engellenmeye devam etmektedir.

Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında da ifade edildiği üzere, zaten hukuka aykırı olan yasak kararı da kalktığından, avukat görüşmelerinin periyodik olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Sayın Öcalan’ın avukat ve aile görüşmesi ile mektup, telefon ve diğer iletişim haklarını da kapsayan yasal haklarının bir bütün olarak tesisi hukuki bir zorunluluktur. Bu açıdan bizler adalet/yargı mekanizması açısından en yetkili kurumlardan biri olan Adalet Bakanlığı’nın bu açıklamasını hukuken yapılması gerekenlerin ifadesi olarak değerlendiriyor ve tüm yargısal ve idari kurumları hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz.”