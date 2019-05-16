Öcalan’a avukatlarıyla görüşme imkanı

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşme yasağı sona erdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi” dedi.
Avrupa İşkencenin Önlemesi Komitesi üyelerini kabulünün ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, heyette yer alanların Öcalan’la görüşüp görüşmediği sorusuna “İmralı ziyareti oldu” yanıtını verdi.
Öcalan sekiz yıl aradan sonra 2 Mayıs’ta avukatlarıyla görüştürülmüş, ancak görüşme kamuoyuna tam da Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal ettiği gün, 6 Mayıs’ta duyurulmuştu.
Görüşmenin zamanı ‘manidar’ bulunmuş, AKP’nin seçim öncesi Kürt seçmene göz kırptığına yorulmuştu.A