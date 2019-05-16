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Yaramazlara biraz batar!

Öcalan’a avukatlarıyla görüşme imkanı

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşme yasağı sona erdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi” dedi.

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Avrupa İşkencenin Önlemesi Komitesi üyelerini kabulünün ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, heyette yer alanların Öcalan’la görüşüp görüşmediği sorusuna “İmralı ziyareti oldu” yanıtını verdi.

Öcalan sekiz yıl aradan sonra 2 Mayıs’ta avukatlarıyla görüştürülmüş, ancak görüşme kamuoyuna tam da Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal ettiği gün, 6 Mayıs’ta duyurulmuştu.

Görüşmenin zamanı ‘manidar’ bulunmuş, AKP’nin seçim öncesi Kürt seçmene göz kırptığına yorulmuştu.A

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