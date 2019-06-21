‘Öcalan mektubu’yla gündemde: Özcan, ‘megalomanyak iddiaları olan biri’ymiş

Munzur Üniversitesi’ndeki görevinden kanun hükmünde kararnameyle (KHK) uzaklaştırılan akademisyen Candan Badem, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yazdığını öne sürdüğü mektupla gündeme gelen Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Ali Kemal Özcan için, “Megalomanyak iddiaları olan biriydi” dedi.

Özcan (Fotoğraf: DHA)

Ne olmuştu?

Özcan, Öcalan’dan HDP’ye ‘seçimlerde tarafsız çizgide ısrar edilmesi’ çağrısı yaptığı bir mektup aldığını öne sürmüştü. Eski HDP milletvekili Ziya Pir ‘yalan haber’ sevrvis edildiğini söylerken Öcalan’ın avukatları da yarın bir açıklama yapılacağın duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise iddiayı ‘PKK-HDP savaşı’na yormuştu.

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Son olarak HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Halk kararını zaten bir hafta önce verdi” demişti.

‘Ciddiye alınacak biri değil‘

KHK’lı akademisyen Badem, Munzur Üniversitesi’nde bir dönem beraber çalıştığı Özcan için “Ciddiye alınacak biri değil. ‘Çözüm sürecini ben başlattım’, ‘Kürt sorununu ben çözerim’ gibi megalomanyak iddiaları olan biriydi” dedi.

Aslında AK Özcan ciddiye alınacak biri değil. "Çözüm sürecini ben başlattım", "Kürt sorununu ben çözerim" gibi megalomanyak iddiaları olan biriydi. AKP zamanında buna pek yüz vermemişti ama şimdi yine değerlenmiş 🙂 Reklam June 20, 2019

Özcan’ın üniversitede sosyoloji bölümü başlanlığı için yapılan seçimi kaybetmesine rağmen ‘rektör zoruyla’ bu göreve getirildiğini kaydeden Badem, Özcan’ın, Kürt sorununda çözüm sürecinin halka anlatılması amacıyla AKP hükümeti öncülüğünde oluşturulan ‘akil insanlar heyeti’ne girmek için çaba sarf ettiğini, ancak bunun AKP tarafından kabul görmediğini yazdı.