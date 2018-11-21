Öcalan için açlık grevi yapan HDP’li Güven’e cezaevinde disiplin cezası

PKK lideri Abdullah Öcalan için süresiz açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e disiplin cezası verildi.

Diyarbakır Cezaevi’nde tutuklu bulunan Güven, ‘PKK lideri Abdullah Öcalan’a ve cezaevlerindeki siyasi tutuklulara yönelik tecrit uygulamalarını protesto etmek’ için 7 Kasım’da süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığını açıklamıştı. Cezaevi idaresi de Güven’e disiplin soruşturması başlatmıştı.

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‘Suç değil’

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre Güven, savunmasında Öcalan’ın ‘Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözümünü sağlamak için çaba sahibi olduğunu’ savundu.

HDP’li Güven, halkın seçtiği bir vekil olarak sorumlulukları bulunduğunu belirterek, tecridin kaldırılması, çatışmalı ortamın sona erdirilerek koşulların bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini savundu.

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Vekil, özür iradesiyle eyleme başladığını, cezaevi idaresinde ve kamuoyuna zararı olmadığını eyleminin de suç teşkil etmediğini ifade etti.

Ceza çıktı

Savunmayı değerlendiren cezaevi yönetimi, açlık grevinin kurum asayiş ve güvenliğinin zafiyete uğratacağı sonucuna vardı.

İdare, 5275 sayılı kanunun 40’ıncı maddesi gerekçe gösterilerek Güven’e bir aydan üç aya kadar bazı etkinliklere katılmama cezası verdi. HDP’li Güven’in aynı yönde henüz uygulanmamış bir disiplin cezası bulunması nedeniyle ceza, ‘bir ay süreyle ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma‘ya yükseltildi.