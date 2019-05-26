Diken

Yaramazlara biraz batar!

Öcalan çağrı yaptı açlık grevleri sona erdirildi

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yurtiçinde, yurtdışında ve cezaevlerinde aylardır süren açlık grevlerinin bugün itibariyle sona erdirildiğini açıkladı. İkili, Abdullah Öcalan’ın çağrısından sonra bitirilen açlık grevleriyle ilgili partinin internet sitesi aracılığıyla ‘Yaşam Kazandı’ başlıklı bir açıklama paylaştı.

Fotoğraflar: Twitter

Açıklamada, açlık grevi yapanların talebi doğrultusunda ‘İmralı’da Öcalan’a ve diğer hükümlülere yönelik ağırlaştırılmış tecridin’ sona ermesi ve avukatlarla görüşebilmelerinin olumlu bir adım olduğu vurgulandı. Açlık grevi ve ölüm orucuna yatan tutuklu ve hükümlülerin barış, hukuk ve demokrasi için kararlılık gösterdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu süre boyunca sekiz insanın canını yitirmesi hepimizi büyük acılarla karşı karşıya bırakmıştır. Ne yazık ki, böyle acılarla karşılaşmayalım diye verdiğimiz çabalar yetersiz kalmış, can kayıpları önlenememiştir. Onlara büyük bir üzüntü ve acıyla bir kez daha rahmet, ailelerine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Önümüzdeki dönemde demokratik siyaset alanındaki eksiklerimizden de ders çıkararak demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesini daha kararlı ve örgütlü sürdürmek, demokratik siyaseti başarılı kılmak için çabalarımızı daha da yoğunlaştıracağız.

Reklam

Temelli ve Buldan, bundan sonraki hedeflerinin açlık grevi yapanların hızla sağlıklarına kavuşmaları için çabalayacaklarını vurguladı.

Leyla Güven: Açlık grevi direnişimiz amacına ulaştı

Açlık grevlerinin sembolü haline gelen HDP Hakkari milletvekil Leyla Güven ise ‘Kürt sorunun Ortadoğu genelinde demokratik çözümü için en önemli aktörün Öcalan’ olduğunu savundu. 200 günlük açlık grevini sona erdiren Güven, yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ben Kürt halkının bir ferdi olarak 1994 yılından bu yana kesintisiz olarak farklı alanlarda siyasi faaliyetler yürüttüm. Yaşadığımız bütün hukuksuzluklara rağmen mücadelemizi sürdürdük. Ancak gelinen aşamada doğru, etkili, öngörülü, kapsayıcı bir siyaset yürütemediğimi net olarak görebiliyorum.”

Açlık grevini hür iradesiyle başlattığını anımsatan Güven, “Öcalan’ın düşüncelerinin dışarı çıkması, sadece Kürtler için değil bu topraklarda yaşayan bütün halklar için son derece önemlidir” ifadelerini kullandı. 

Reklam

Açlık grevi yaparken ölenleri anan ve “Onlar bu sürecin gerçek kahramanları ve sahipleridir” diyen Güven 2 Mayıs’ta yapılan görüşmede kamuoyu ile paylaşılan yedi maddelik deklarasyon niteliğindeki çözüm önerilerinin Öcalan’ın Türkiye demokrasisine sunacağı katkının somut göstergesi olduğunu savundu.

Öcalan ile ilk olarak ağabeyi Mehmet Öcalan, ardından da iki kez avukatlarının görüştüğünü anımsatan Güven şu sözlerle açıklamasına son verdi: “Ancak tecridin tamamen ortadan kaldırılması için farklı yöntemlerle aktif mücadelemize devam edeceğiz. Belirtmek isterim ki açlık grevi direnişimiz amacına ulaşmıştır. Ancak tecride karşı direnişimiz ve toplumsal barış için mücadelemiz her alanda sürecektir.”

Öcalan açlık grevlerini bitirme çağrısı yaptı

Adalet bakanı: Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesi, ‘çözüm süreci’ ile ilgili değil

‘Sayın Öcalan’ diyen cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Sehven oldu

Öcalan’ın avukatlarla görüşme yasağı nisan ortasında kalkmış

Öcalan: DSG, Türkiye’nin hassasiyetlerine duyarlı olsun

SON HABERLER

Kitapların kapaklarına kondurulan madalyalar

Bu dünyanın karmaşası içinde okur elinde bir kitapla bir köşeye çekilmek istiyor ve diyelim ki o anda hangi kitabı seçeceğini bilemiyor. Kütüphaneyi karıştırırken eline geçen kitapların bazılarının kapağında ibareler görüyor: Nobel ödüllü yazar, Man Booker Ödülü kazanmış, Pulitzer Ödüllü vs. Bir bakıma üstün hizmet madalyası almış devlet adamları gibi kapağın çeşitli noktalarına iliştirilmiş bu ibareler kitapları ya da yazarları taltif ediyor, okura belli bir dönemde belli birisinin (muhtemelen bizdeki gibi aynı isimlerden oluşmayan, her seferinde değişen) jüri mensupları tarafından seçildiğini gösteriyor.

‘Sınır’dan yükselen tuhaflığın kokusu

İran asıllı İsveçli yönetmen Ali Abbasi’nin, ‘Let The Right One In’ romanıyla tanıdığımız John Ajvide Lindqvist’in bir öyküsünden uyarladığı ‘Sınır’; fantastik, polisiye, gerilim ve body-horror türleri arasında gezinen, sıradışı bir ‘büyüme öyküsü’. Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünden ödülle dönen film, altıncı hissi güçlü bir güvenlik görevlisi olan Tina’ya odaklanıyor.

Yazar Müge İplikçi: Bu romanı yazmama yol açan perspektif Suruç’tur

Kendisi dışında hiç kimseden hoşlanmayan, genç insanları uzaylı olarak gören, herkese bir kulp takan bir kadın: Nebiye. Çocuklar, gençler ve yetişkinler için romanlar ve öyküler kaleme alan Müge İplikçi’nin yeni romanı ‘Sil Baştan’ın ana karakteri o. Aynı zamanda mensubu olduğu sosyal sınıfın tüm kötü özelliklerini bünyesinde toplamış bir anti-kahraman. Müge İplikçi ile yeni romanından yola çıkarak toplumun her an değişen dinamiklerini ve üst üste açılan yaralarını konuştuk.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...