Öcalan çağrı yaptı açlık grevleri sona erdirildi

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yurtiçinde, yurtdışında ve cezaevlerinde aylardır süren açlık grevlerinin bugün itibariyle sona erdirildiğini açıkladı. İkili, Abdullah Öcalan’ın çağrısından sonra bitirilen açlık grevleriyle ilgili partinin internet sitesi aracılığıyla ‘Yaşam Kazandı’ başlıklı bir açıklama paylaştı.

Fotoğraflar: Twitter

Açıklamada, açlık grevi yapanların talebi doğrultusunda ‘İmralı’da Öcalan’a ve diğer hükümlülere yönelik ağırlaştırılmış tecridin’ sona ermesi ve avukatlarla görüşebilmelerinin olumlu bir adım olduğu vurgulandı. Açlık grevi ve ölüm orucuna yatan tutuklu ve hükümlülerin barış, hukuk ve demokrasi için kararlılık gösterdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu süre boyunca sekiz insanın canını yitirmesi hepimizi büyük acılarla karşı karşıya bırakmıştır. Ne yazık ki, böyle acılarla karşılaşmayalım diye verdiğimiz çabalar yetersiz kalmış, can kayıpları önlenememiştir. Onlara büyük bir üzüntü ve acıyla bir kez daha rahmet, ailelerine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Önümüzdeki dönemde demokratik siyaset alanındaki eksiklerimizden de ders çıkararak demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesini daha kararlı ve örgütlü sürdürmek, demokratik siyaseti başarılı kılmak için çabalarımızı daha da yoğunlaştıracağız.“

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Temelli ve Buldan, bundan sonraki hedeflerinin açlık grevi yapanların hızla sağlıklarına kavuşmaları için çabalayacaklarını vurguladı.

Leyla Güven: Açlık grevi direnişimiz amacına ulaştı

Açlık grevlerinin sembolü haline gelen HDP Hakkari milletvekil Leyla Güven ise ‘Kürt sorunun Ortadoğu genelinde demokratik çözümü için en önemli aktörün Öcalan’ olduğunu savundu. 200 günlük açlık grevini sona erdiren Güven, yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ben Kürt halkının bir ferdi olarak 1994 yılından bu yana kesintisiz olarak farklı alanlarda siyasi faaliyetler yürüttüm. Yaşadığımız bütün hukuksuzluklara rağmen mücadelemizi sürdürdük. Ancak gelinen aşamada doğru, etkili, öngörülü, kapsayıcı bir siyaset yürütemediğimi net olarak görebiliyorum.”

Açlık grevini hür iradesiyle başlattığını anımsatan Güven, “Öcalan’ın düşüncelerinin dışarı çıkması, sadece Kürtler için değil bu topraklarda yaşayan bütün halklar için son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

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Açlık grevi yaparken ölenleri anan ve “Onlar bu sürecin gerçek kahramanları ve sahipleridir” diyen Güven 2 Mayıs’ta yapılan görüşmede kamuoyu ile paylaşılan yedi maddelik deklarasyon niteliğindeki çözüm önerilerinin Öcalan’ın Türkiye demokrasisine sunacağı katkının somut göstergesi olduğunu savundu.

Öcalan ile ilk olarak ağabeyi Mehmet Öcalan, ardından da iki kez avukatlarının görüştüğünü anımsatan Güven şu sözlerle açıklamasına son verdi: “Ancak tecridin tamamen ortadan kaldırılması için farklı yöntemlerle aktif mücadelemize devam edeceğiz. Belirtmek isterim ki açlık grevi direnişimiz amacına ulaşmıştır. Ancak tecride karşı direnişimiz ve toplumsal barış için mücadelemiz her alanda sürecektir.”