Öcalan açlık grevlerini bitirme çağrısı yaptı

Abdullah Öcalan, cezaevlerinde kendisi için yapılan açlık grevleri ve ölüm oruçlarının sonlandırılması çağrısı yaptı.

İmralı Cezaevi’nde Öcalan’a tecrid uygulandığı gerekçesiyle HDP milletvekili Leyla Güven’in öncülüğünde başlatılan açlık grevine cezaevlerindeki PKK’lı tutuklu ve hükümlüler de destek veriyordu.

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22 Mayıs’ta cezaevinde Öcalan’la konuyla ilgili bir görüşme yapan Asrın Hukuk Bürosu avukatları Öcalan’ın el yazısıyla paylaştığı notu okudu ve mesajlarını bir basın toplantısıyla duyurdu.

Öcalan, avukatlarının yapacağı geniş açıklamanın ışığında eylemlerin sona ermesini beklediğini ifade ederken şöyle devam etti: “Bana ilişkin maksadınızın hasıl olduğunu da rahatlıkla belirtip hepinize en derin sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Asıl bundan sonrasında bana yeterli yoğunluk ve iradeyle eşlik etmenizi de özkenle belirtiyor ve umuyorum.”