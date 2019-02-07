Ocaktaki artışa rağmen: Dünyada gıda fiyatları bir yılda yüzde 2.2 düştü

Dünya gıda fiyatları endeksi ocak ayında, tekrar yükselişe geçen süt ürünleri, artan bitkisel yağlar ve şeker fiyatları öncülüğünde bir önceki aya göre yükseldi. Endeks bu yükselişe rağmen geçen yıl ocak ayı seviyesinin yüzde 2.2 altında bulunuyor.

Fotoğraf: Reuters

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi ocak ayında aralıktaki 161.8 seviyesinden 164.8’e çıktı.

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FAO süt ve süt ürünleri fiyat endeksi yedi aydır süregelen düşüşün ardından ocakta bir önceki aya göre yüzde 7.2 yükseldi. FAO iç talebin arttığı Avrupa’dan ihracatın sınırlı kalması nedeniyle süt ürünleri fiyatlarının arttığını belirtti.

Bitkisel yağlar fiyat endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 4.3, şeker yüzde 1.3 yükseldi. Hububat fiyatları sınırlı artış kaydederken, et fiyatları değişmedi.

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FAO dünya 2018 hububat üretim tahminini aralık ayına göre sınırlı artırarak 2 milyar 611 bin tona yükseltti. Açıklamada, “Öngörülen artış Avrupa’nın (üretiminde) beklenen yükselişten kaynaklanmaktadır. Olumlu hava koşulları hasat beklentilerini güçlendirdi. Çekici fiyatların da etkisiyle yeni ekim alanlarının artması bekleniyor” dendi.

Küresel hububat üretim tahminin artsa da 2017 yılında görülen rekor seviyenin yüzde 1.8 altında kalması bekleniyor.