Ocakta otel doluluğu yüzde 6.4 arttı: Şubatta yavaşladı, martta gerileyebilir

Otellerin dolulut oranı ocak ayında yıllık bazda yüzde 6.4 artarak yüzde 61.9’a yükseldi. Şubat ayında yavaşlama kaydedildi, mart ayında gerileme olabilir.

Fotoğraf: DHA

Veri ve analiz şirketi STR’nin Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı ‘Ocak 2020 Destinasyon Performans Raporu’nda, Türkiye’de ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yıla göre yüzde 8.9 artarak 62.4 avrodan 68 avroya yükseldi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 16 artışla 36.2 avrodan 42.0 avroya yükseldi.

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İstanbul’da oda başından elde edilen gelir yüzde 18.6 arttı

İstanbul’un geçen sene ocak ayında yüzde 62.9 olan doluluk oranı, bu senenin aynı ayında yüzde 9.7 artarak yüzde 69 oldu.

Ocak 2019’da 76.6 avro olan ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 8.1 artışla 82.8 avroya yükselirken, oda başından elde edilen gelir ise 48.2 avrodan yüzde 18.6 artışla 57.2 avroya yükseldi.

Antalya’da doluluk oranı azaldı

Antalya’da ise bu yılın ocak ayında otellerin doluluğu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.0 azalarak, yüzde 56.5’e geriledi. Ocak 2019’da bu oran yüzde 57.1 düzeyindeydi.

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Geçen sene ocak ayında günlük ortalama 43.7 avroya satılan oda bedeli yüzde 6.8 artışla 46.8 avroya, oda başına elde edilen gelir ise 24.9 avrodan yüzde 5.8 artışla 26.1 avroya çıktı.

Anadolu’da otel doluluk oranları arttı

İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir dışında kalan Anadolu kentlerinde ise bu senenin ocak ayında otel doluluk oranları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.1 artarak yüzde 51.’e yükseldi. Geçen sene ocak ayında bu oran yüzde 50.2 olmuştu.

Anadolu’da geçen sene ocak ayında 39.9 avro olan ortalama günlük satılan oda bedeli bu yılın aynı döneminde yüzde 4.4 artışla 41.6 avroya, oda başına elde edilen gelirler ise 20 avrodan yüzde 6.5 artışla 21.3 avroya yükseldi.

Avrupa’daki en yüksek doluluk oranı Londra’da

Ocak ayında Avrupa ortalaması ise doluluklarda yüzde 58.5, ortalama günlük satılan oda bedelinde 101.1 avro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde 59.1 avro olarak gerçekleşti.

Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise yüzde 71.3 ile Londra’ya ait.



