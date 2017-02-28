Ocak’ta dış ticaret açığı yüzde 10 arttı: 4.31 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında ihracat yüzde 18.1 artarak 11 milyar 278 milyon dolar seviyesine yükseldi. Aynı dönemde ithalatın yüzde 15.9 yükselmesi dış ticaret açığının da yüzde 1o.3 artmasına neden oldu.

İhracattaki yüzde 18.1’lik artışa karşın, ithalatın da yüzde 15.9 yükselmesinin etkisiyle, Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 10.3 artarak 4 milyar 309 milyon dolara yükseldi.

Ocak ayında ihracat 11 milyar 278 milyon dolara, ithalat ise 15 milyar 586 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığının büyümesine karşılık, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ocak ayında yüzde 71 düzeyindeyken, bu yıl Ocak ayında yüzde 72.4’e yükseldi.

AB’ye ihracat yüzde 12 arttı

Avrupa Birliği’nin (AB) ihracattaki payı 2016 Ocak ayında yüzde 49.6 düzeyindeyken, 2017 Ocak ayında yüzde 47’ye geriledi. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 12 artarak 5 milyar 302 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya’ya yapılan ihracat 2017 Ocak ayında 1 milyar 122 milyon dolar olurken, Almanya’yı sırasıyla 684 milyon dolar ile Irak, 676 milyon dolar ile İngiltere ve 655 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

En çok Çin’den ithalat yapıldı

Çin’den yapılan ithalat, 2017 yılı Ocak ayında 1 milyar 851 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 480 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 187 milyon dolar ile Almanya ve 734 milyon dolar ile ABD izledi.