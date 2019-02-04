Ocakta 155 iş cinayeti: 10’u çocuk

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre ocak ayında en az 155 iş cinayeti gerçekleşti. Yaşamını yitirenlerin 10’u çocuk, 11’i kadın ve 19’u göçmen.

Fotoğraf: DHA

İSİG’in yayınladığı rapora göre iş cinayetlerinin hiçbiri ‘meslek hastalığı’ nedeniyle değil.

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En önde gelen sebepler, yüzde 21 ile zehirlenme ve boğulma, yüzde 16 ile ezilme ve göçük altında kalma ve yüzde 16 ile trafik ve servis kazaları.

Ocak ayında en fazla can alan zehirlenme ve boğulmalar, işçilerin yaşadığı ve çalıştığı kötü koşullarla yakından ilintili. Isınmak isterken yanarak ya da zehirlenerek ölen işçi sayısı 15.

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Rapora göre işçilerin dinlenme ve barınmasıyla ilgili mevzuatta öngörülen önlemler, ne uygulanıyor ne de denetleniyor.

Can veren 155 işçiden 152’si sendikasız.

İş cinayetleri en çok tarım, inşaat, taşımacılık, gemi/tersane, belediye/genel işler, metal, tekstil, ağaç, enerji ve güvenlik sektörlerinde.

2018’de en az 66 çocuk işçi yaşamını yitirdi

Raporda dikkat çeken bir başka veri ise çocuk işçi cinayetleri. ‘Çocuk İşçilikle Mücadele Yılı’ ilan edilen 2018, çocuk işçi ölümlerine en fazla tanıklık eden yıl oldu: 2018’in ilk 11 ayında 66 iş cinayeti çocukları vurdu.