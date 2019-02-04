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Yaramazlara biraz batar!

Ocak enflasyonu yüzde 1.06: Zam şampiyonu gıda, konut yüzde 3.1 ucuzladı

Tüketici fiyatları ocak ayında yüzde 1.06 oranında artarken yıllık tüketici enflasyonu yüzde 20.35 olarak gerçekleşti.

Fotoğraf: Relation Client Mag.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre aylık üretici fiyatları da ocakta yüzde 0.45 oranında arttı. Enflasyon üreticide yüzde 32.93 olarak hesaplandı.

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Zam şampiyonu gıda ve meşrubat

Enflasyon verileriyle ilgili temel notlar şöyle:

-Aylık en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda,

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-Gıda ve alkolsüz içecekler, yılık artışlarda da yüzde 30.97 ile zirvede.

-Tüketici enflasyonunu etkileyen alt kalemlerden ‘çeşitli mal ve hizmetler’de yüzde 3,62, sağlıkta yüzde 3,56, eğlence ve kültür harcamalarında yüzde 3,18 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,07 artış gerçekleşti.

‘Çeşitli mal ve hizmetler’ kalemi yıllık yüzde 29,63, ev eşyası yüzde 29,07, eğlence ve kültür yüzde 23,15 ve lokanta ve oteller yüzde 19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Giyim ve konut düştü

-Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 7,95 ile giyim ve ayakkabı oldu

-Endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise aylık yüzde 3,10 ile konut oldu.

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