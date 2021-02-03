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Yaramazlara biraz batar!

Ocak ayının ‘zam şampiyonu’ mandalina

Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünle belli oldu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre mandalina, aylık bazda yüzde 26.77’lik artışla ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 25.5’le otoban geçiş ücretleri ile yüzde 21.29’la salatalık izledi.

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Mandalina26,77
Otoban Geçiş Ücreti25,50
Salatalık21,29
Köprü Geçiş Ücreti21,03
Çarliston Biber18,85
Yoğurt14,60
Patlıcan14,60
Süt14,55
Bira11,74
Krem Peynir11,05
Resmi Evraklarla İlgili Hizmet Ücreti10,49
Sürücü Eğitim Kurs Ücreti9,51
Rakı9,50
Röntgen Ücreti9,20
Kaşar Peyniri8,96
Tereyağı (Kahvaltılık)8,60
Tıraş Malzemeleri8,36
Hastane Yatak Ücreti8,32
Diş Çekme Ücreti8,15
Zeytin7,64

Fiyatı en çok düşen ürünler de yüzde 45.79’la karnabahar, yüzde 21.17’yle ıspanak, yüzde 17.6’yla ıspanak oldu.

Spor Ayakkabısı (Erkek için)-2,93
Bilgisayar-2,94
Kuru Soğan-3,03
Takım Elbise (Erkek için)-3,30
Spor Ayakkabısı (Çocuk için)-3,36
Yumurta-3,81
Tablet (Bilgisayar)-5,02
Portakal-6,45
Yeşil Soğan-7,30
Sweatshirt (Erkek için)-7,52
Gömlek (Erkek için)-7,57
Kazak (Erkek için)-7,87
Kaban (Erkek için)-8,10
Etek-8,59
Erkek Mont-9,38
Kabak-11,72
Bot (Çocuk için)-12,20
Ispanak-17,60
Domates-21,17
Karnabahar-45,79

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