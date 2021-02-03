Ocak ayının ‘zam şampiyonu’ mandalina

Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünle belli oldu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre mandalina, aylık bazda yüzde 26.77’lik artışla ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 25.5’le otoban geçiş ücretleri ile yüzde 21.29’la salatalık izledi.

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Mandalina 26,77 Otoban Geçiş Ücreti 25,50 Salatalık 21,29 Köprü Geçiş Ücreti 21,03 Çarliston Biber 18,85 Yoğurt 14,60 Patlıcan 14,60 Süt 14,55 Bira 11,74 Krem Peynir 11,05 Resmi Evraklarla İlgili Hizmet Ücreti 10,49 Sürücü Eğitim Kurs Ücreti 9,51 Rakı 9,50 Röntgen Ücreti 9,20 Kaşar Peyniri 8,96 Tereyağı (Kahvaltılık) 8,60 Tıraş Malzemeleri 8,36 Hastane Yatak Ücreti 8,32 Diş Çekme Ücreti 8,15 Zeytin 7,64

Fiyatı en çok düşen ürünler de yüzde 45.79’la karnabahar, yüzde 21.17’yle ıspanak, yüzde 17.6’yla ıspanak oldu.