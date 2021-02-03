Ocak ayının ‘zam şampiyonu’ mandalina

Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünle belli oldu.
AA’nın aktardığına göre mandalina, aylık bazda yüzde 26.77’lik artışla ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 25.5’le otoban geçiş ücretleri ile yüzde 21.29’la salatalık izledi.
|Mandalina
|26,77
|Otoban Geçiş Ücreti
|25,50
|Salatalık
|21,29
|Köprü Geçiş Ücreti
|21,03
|Çarliston Biber
|18,85
|Yoğurt
|14,60
|Patlıcan
|14,60
|Süt
|14,55
|Bira
|11,74
|Krem Peynir
|11,05
|Resmi Evraklarla İlgili Hizmet Ücreti
|10,49
|Sürücü Eğitim Kurs Ücreti
|9,51
|Rakı
|9,50
|Röntgen Ücreti
|9,20
|Kaşar Peyniri
|8,96
|Tereyağı (Kahvaltılık)
|8,60
|Tıraş Malzemeleri
|8,36
|Hastane Yatak Ücreti
|8,32
|Diş Çekme Ücreti
|8,15
|Zeytin
|7,64
Fiyatı en çok düşen ürünler de yüzde 45.79’la karnabahar, yüzde 21.17’yle ıspanak, yüzde 17.6’yla ıspanak oldu.
|Spor Ayakkabısı (Erkek için)
|-2,93
|Bilgisayar
|-2,94
|Kuru Soğan
|-3,03
|Takım Elbise (Erkek için)
|-3,30
|Spor Ayakkabısı (Çocuk için)
|-3,36
|Yumurta
|-3,81
|Tablet (Bilgisayar)
|-5,02
|Portakal
|-6,45
|Yeşil Soğan
|-7,30
|Sweatshirt (Erkek için)
|-7,52
|Gömlek (Erkek için)
|-7,57
|Kazak (Erkek için)
|-7,87
|Kaban (Erkek için)
|-8,10
|Etek
|-8,59
|Erkek Mont
|-9,38
|Kabak
|-11,72
|Bot (Çocuk için)
|-12,20
|Ispanak
|-17,60
|Domates
|-21,17
|Karnabahar
|-45,79