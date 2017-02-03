Ocak ayı enflasyonu yüzde 2.46 arttı: Yıllık en fazla artış içki ve sigarada

Tüketici fiyat endeksi ocak ayında yüzde 2.46 arttı, yıllık enflasyon yüzde 9.22 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yılın ilk ayına ait rakamlarına göre aylık tüketici fiyat endeksi 2.46 olarak gerçekleşirken yıllık TÜFE yüzde 9.22 oldu.

Üretici fiyat endeksindeki artışsa dikkat çekti. Buna göre yurt içi üretici fiyat endeksi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3.98 arttı. Yıllık ÜFE ise yüzde 13.69 olarak gerçekleşti.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüksek artış

Aylık en yüksek fiyat artışı yüzde 6.37’le gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Enflasyon sağlıkta yüzde 4.66, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4.25, ulaştırmada yüzde 3.24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2.39 arttı.

Aylık bazda fiyatların düştüğü tek grup yüzde 6.99’la giyim ve ayakkabı oldu.

İçki ve tütün birinci sırada

Yıllık en fazla artış yüzde 22.90’la alkollü içecekler ve tütün grubunda.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 15.61, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12.74, sağlık yüzde 12.13, eğitim yüzde 9.43’le artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.