Ocak ayı enflasyonu: Aylık 1.68, yıllık 14.97

TÜİK, ocak ayındaki aylık enflasyonu yüzde 1.68, yıllık enflasyonu ise 14.97 olarak açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Resmi verilere göre enflasyon son 12 aylık ortalamada yüzde 12.53 arttı.

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Ocak 2019’a göre en düşük artış yüzde 1.35’le alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 2.12’yle giyim ve ayakkabı, yüzde 6.13’le eğitim, yüzde 6.32’yle haberleşme oldu.

Artışın yüksek olduğu ana gruplar yüzde 24.53’le çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 23.25’le ev eşyası ve yüzde 21.43’le ulaştırma oldu.

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Aylık değişim

Aylık en yüksek düşüş görülen grup yüzde 4.37’le giyim ve ayakkabı oldu. Aylık bazda en az artış gösteren gruplar yüzde 0.31’le haberleşme, yüzde 0.67’le alkollü içecekler ve tütün, yüzde 1.12’yle ulaştırma oldu.

Artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla yüzde 4.25’le sağlık, yüzde 3.02’yle konut, yüzde 2.90’la ev eşyası oldu.