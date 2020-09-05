Ocak-ağustosta yolcu sayısı yüzde 62, uçak trafiği yüzde 50 azaldı

Türkiye’de ocak-ağustos tarihlerindeki yolcu ve uçak trafiği sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı.

Fotoğraf: Pixabay

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ağustos ayına ilişkin hava yolu taşımacılığına ilişkin sayıları açıkladı.

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Buna göre, ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 69 bin 389, dış hatlarda 32 bin 41 olmak üzere üst geçişler dahil 115 bin 913 oldu.

Ağustosta iç hat yolcu trafiği 5 milyon 758 bin 283, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 810 bin 11 oldu. Geçen ay transit yolcularla toplam yolcu trafiği 9 milyon 573 bin 876’yı buldu.

Ağustos 2019’da iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 76 bin 699, dış hatlarda 86 bin 19, üst geçişler dahil toplamda 162 bin 718 oldu.

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Yine, geçen yılın ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 9 milyon 115 bin 332, dış hat yolcu trafiği 14 milyon 115 bin 749’du. Direkt transit yolcular dahil toplam yolcu trafiği 23 milyon 262 bin 843 olmuştu.

Sekiz aylık değişim

Ocak-ağustos tarihlerinde iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 356 bin 162, dış hatlarda 176 bin 323 oldu. Üst geçiş dahil toplam 672 bin 408 uçağa hizmet verildi.

İç hat yolcu trafiği 32 milyon 268 bin 780, dış hat yolcu trafiği ise 19 milyon 979 bin 228’di. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği 52 milyon 290 bin 529 oldu.

Yarı yarıya düşüş

Ocak-Ağustos 2019 tarihlerinde ise iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 559 bin 406, dış hatlarda ise 479 bin 181 olmuştu. Üst geçiş dahil 1 milyon 355 bin 665 uçağa hizmet verilmişti.

Geçen yıl aynı tarihlerde iç hat yolcu trafiği 67 milyon 702 bin 808, dış hat yolcu trafiği ise 72 milyon 216 bin 15 olmuştu. Direkt transit yolcular dahil toplam yolcu trafiği 140 milyon 121 bin 303’ü bulmuştu.

Buna göre, iki yılın sekiz ayı karşılaştırıldığında toplam yolcu trafiği yüzde 62, uçak trafiği ise yüzde 50 azaldığı görüldü.