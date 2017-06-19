Obradovic ‘örgütlenme çağrısı’nı yineledi: ‘Dinlenme hakkı’nı savunmak için ‘oyuncular birliği’ kurulmalı 

Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic, yoğun maç takvimi nedeniyle dinlenemeyen oyuncuların haklarını savunmak için ‘oyuncu birliği’ kurulması önerisini yineledi.

‘Milli takımda sakatlanan oyuncunun kontratını kim karşılayacak?

Fanatik gazetesinden Gökhan German’a verdiği röportajda, 2017/18 sezonunda milli maç takvimiyle Euroleague fikstürünün çakışacağına dikkat çeken Obradovic şunları söyledi: “Ben kendi ülkemin milli takımının başındaydım. Milli takım oyuncusu ve antrenörü olmak kadar güzel ve gurur verici bir şey olamaz. Her zaman da oyuncularıma milli takımlarınıza gidin dedim. Bu çok özel bir durum olacak. Euroleague’in mevcut düzeni var. Federasyonlar da oyunculara ‘Gelin’ diye baskı yapacak. Ardından da ‘NBA’dekiler gitmek zorunda değilken, neden Avrupa’dakiler gitmeli?’ gibi sorular sorulacak. Oyuncular gitti diyelim ve de orada sakatlandı. Bunun için bir sigorta olacak mı? Bir oyuncu milli takımda sakatlandı ve dokuz ay oynamayacak. Onun kontratını kim karşılayacak?”

‘Her zaman oyuncuların yanında olacağım’

“Oyuncuların mutlaka pozisyonlarını almaları gerekiyor” diyen Sırp koç şöyle devam etti: “Oyuncular birliği kurmalılar. Kendilerini korumak için. Artık Euroleague Komisyonu’nun bir üyesiyim. Orada önereceğim ilk şey de oyuncular birliğinin kurulması, haklarını korumak için onlarla birlikte çalışacak avukatların ve bir ekibin olması. En büyük haklarından bir tanesi de sezon içinde dinlenmektir. Minimum bir dinlenme vakti olması gerekiyor. FIBA gibi, bu takvimi yapan kişiler oyuncuları düşünmüyorlar. Ben antrenör olarak her zaman oyuncuların yanında olacağım.”