Obez kaplumbağa Cammy diyete başladı

Britanya’da bir akvaryumda yaşayan Cammy isimli kaplumbağa aldığı aşırı kilolar nedeniyle diyet programına sokuldu.

Fotoğraf: Sea World

Manchester kentindeki Sea World akvaryumunda yaşayan kaplumbağalara rutin kilo kontrolü yapıldığı sırada Cammy’nin aşırı kilo aldığı görüldü.

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Özellikle boyun bölgesinde yağlanma olan Cammy için özel bir diyet programı hazırlandı.

Cammy’nin katı vegan diyeti günlük 550 gram karnabahar, Brüksel lahanası ve brokoli ile 110 gram maruldan oluşuyor.

Diyet listesinin yanı sıra Cammy’nin egzersiz programı da hazır.

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Yemekler buz küpleri ve oyuncakların içine konarak Cammy’nin yemek tüketmek için efor sarf etmesi sağlanacak.

Partneri Ernie ise bir köşede gizlice beslenerek Cammy’nin yiyecekleri çalması engellenecek.

Akvaryum yetkilisi Brendan Malone şunları söyledi: “Dev deniz kaplumbağaları iştahıyla bilinir, Cammy de iştahlı bir kaplumbağa. Günde iki kere düzenli beslenmesine rağmen arada ne bulursa silip süpürüyor. Doğada yaşayan kaplumbağalar da bu yüzden tehlikede. Ne yazık ki plastik poşetler de dahil her şeyi yemeye çalışıyorlar. Ölümcül sonuçları olabiliyor.”