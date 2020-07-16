Obama’dan Musk’a, Bezos’tan Gates’e birçok ünlünün Twitter hesabı ‘hack’lendi

Aralarında ABD eski başkanı Barack Obama, Demokrat başkan adayı Joe Biden, Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Tesla’nın sahibi Elon Musk’ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin Twitter hesapları ele geçirildi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, milyarder iş insanı Michael Bloomberg ve rap şarkıcısı Kanye West gibi isimlerin de yer aldığı ‘hacklenme’ olayında, Apple ve Uber gibi şirketlerin sosyal medya hesapları da ele geçirildi.

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‘Anonim Bitcoin adresi’

Ele geçirilen hesaplardan yapılan paylaşımlarda anonim bir Bitcoin adresinin bilgisi verilerek söz konusu adrese para gönderilmesi istendi. Bu paylaşımların birçoğunda, belirtilen Bitcoin adresine gönderilen her 1000 dolar için 2 bin dolarlık ödeme yapılacağı kaydedildi.

‘Soruşturuyoruz’

Twitter ise destek hesabından konuya ilişkin ilk açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Twitter’daki hesapları etkileyen güvenlik olayının farkındayız. Soruşturuyoruz ve düzeltmek için adımlar atıyoruz. Herkesi kısa süre içinde bilgilendireceğiz.”

Daha sonraki açıklamada ise ele geçirilen hesapların Twitter tarafından önlem amaçlı kilitlendiği ve güvenlik koşulları sağlandığında hesabın sahibine geri verileceği belirtildi.