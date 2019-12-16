Obama: Kadınlar tartışmasız erkeklerden daha iyi

ABD’nin eski başkanı Barack Obama, kadınların mükemmel olmadığını ancak tartışmasız erkeklerden daha iyi olduğunu söyledi.

Singapur’da, liderlik üzerine konferans veren Obama, “Eminim ki dünyadaki her ulusu iki yıl süreyle bir kadın yönetseydi; yaşam standartlarında, elde edilen sonuçlarda…her şeyde iyileşme olur…” dedi.

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Dünyanın sorunlarının çoğunun ‘gücü elinde tutan’, yaşı ileri kişilerden kaynaklandığını bunların çoğunun erkek olduğunu söyleyen Obama, başkanlık koltuğunda oturduğu sürede “Acaba kadınların yönettiği bir dünya nasıl olurdu” diye düşündüğünü anlattı.

2009-2017’de iki dönem ABD başkanlığı yapan Obama, bir daha siyasete dönmeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soruyu ise liderlerin zamanı geldiğinde kenara çekilmeyi bilmesi gerektiğini ifade ederek yanıtladı.