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Obama ırkçılık karşıtı mesajıyla Twitter tarihine geçti

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Eski ABD başkanı Barack Obama’nın, ABD’nin Virginia eyaletinde ırkçı ve ırkçılık karşıtı grupların karşıya geldiği çatışmalar sonrası 13 Ağustos’ta attığı tweet, Twitter tarihinin en çok beğeni alan tweet’i oldu.

Obama, söz konusu tweet’te farklı etnik kökenden gelen çocukların fotoğrafıyla, Güney Afrika’da ırk ayrımcılığı rejimine karşı mücadeleye önderlik etmiş Nelson Mandela’nın şu sözlerini paylaşmıştı: “Hiç kimse, başka bir insanın ten rengi, geçmişi ya da dini yüzünden ondan nefret ederek doğmaz. İnsanların nefreti öğrenmesi gerekir. Ve eğer, onlara nefret öğretiliyorsa, sevgi de öğretilebilir. Çünkü sevgi insan kalbine aksine kıyasla çok daha doğal gelir.”

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Twitter bu sabah, söz konusu tweet’in gelmiş geçmiş en çok beğenilen tweet olduğunu duyurdu.

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