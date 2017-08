Obama ırkçılık karşıtı mesajıyla Twitter tarihine geçti

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Eski ABD başkanı Barack Obama’nın, ABD’nin Virginia eyaletinde ırkçı ve ırkçılık karşıtı grupların karşıya geldiği çatışmalar sonrası 13 Ağustos’ta attığı tweet, Twitter tarihinin en çok beğeni alan tweet’i oldu.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

"…For love comes more naturally to the human heart than its opposite." – Nelson Mandela — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

Obama, söz konusu tweet’te farklı etnik kökenden gelen çocukların fotoğrafıyla, Güney Afrika’da ırk ayrımcılığı rejimine karşı mücadeleye önderlik etmiş Nelson Mandela’nın şu sözlerini paylaşmıştı: “Hiç kimse, başka bir insanın ten rengi, geçmişi ya da dini yüzünden ondan nefret ederek doğmaz. İnsanların nefreti öğrenmesi gerekir. Ve eğer, onlara nefret öğretiliyorsa, sevgi de öğretilebilir. Çünkü sevgi insan kalbine aksine kıyasla çok daha doğal gelir.”

Reklam

Twitter bu sabah, söz konusu tweet’in gelmiş geçmiş en çok beğenilen tweet olduğunu duyurdu.

This Tweet from @BarackObama is now the most liked Tweet ever. https://t.co/wEjYaxIHI1 — Twitter (@Twitter) August 16, 2017