Obama emekliliğin tadını çıkarıyor: Karayipler’de sörf keyfi

Amerikalılar Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturur oturmaz imzaladığı kararnamelerle ‘pençeleşirken’, ABD’nin ilk siyah başkanı Barack Obama emekliliğin tadını çıkarıyor.

Obama’nın Virgin şirketinin sahibi milyarder işadamı Richard Branson’ın Karayipler’deki özel adasında uçurtma sörfü keyfi yaparken objektiflere yansıyan görüntüleri Virgin’in internet sitesinde paylaşıldı.

Branson, “ABD’nin eski başkanı olarak, çok fazla güvenlik önlemi alınmıştı ama Barack rahatlamayı başardı ve uçurtma sörfünü çabucak kaptı” dedi.

‘Yeniden çocukluğuna dönmüş gibiydi’

Branson, Obama’nın iki gün boyunca sörf yapanları gözlemlediğini, dalgalara atılmadan önce, ‘yeniden çocukluğuna dönen biri’nin heyecanına sahip olduğunu söyledi.

Geçen sene, Judicial Watch isimli bir sivil toplum kuruluşunun yayınladığı raporda, Obama’nın görev süresi boyunca ailesiyle yaptığı tatillerin ve resmi gezilerin devlete maliyetinin 85 milyon dolar olduğu aktarılmıştı. Kabarık faturanın gerekçesi olarak Obama ve ailesinin tatille giderken koruma ekibince izlenmesi gösterilmişti.