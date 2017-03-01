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Obama çiftinin ‘Beyaz Saray anıları’na rekor teklif

 

ABD eski başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’nın ‘Beyaz Saray yılları’nı anlatacağı kitapların yayın hakkı rekor fiyata Penguin Random House tarafından satın alındı.

Fotoğraf: Reuters

Guardian’da yer alan habere göre çiftin ayrı ayrı yazacağı anı kitapların küresel yayın hakkı için yapılan açık artırmayı Penguin Random House kazandı. Fiyat açıklanmadı.

Financial Times gazetesi, kitapların yayın hakkı için rekor talep geldiğini yazmıştı. Haberde 60 milyon dolardan bahsedilmiş, bunun Amerikan başkanlarının anıları için bir rekor olduğu belirtilmişti.

Penguin Random House’ın alt grubu Knopf, Bill Clinton’ın 2004’te yayınlanan anı kitabı ‘My Life’ için 15 milyon dolar, Crown Publishing ise George W Bush’a ‘Decision Points’ adlı kitabı için 10 milyon dolar ödemişti.

Obama’nın daha önce iki kitabını daha yayınlayan Penguin Random House’un CEO’su Markus Dohle, “Başkan ve eşiyle yayıncılık ortaklığımızı sürdürecek olmaktan ötürü kesinlikle çok heyecanlıyız. Sözleriyle ve liderlikleriyle dünyayı değiştirdiler ve biz de her gün yayınladığımız kitaplarla aynısı amaçlıyoruz” dedi.

 

 

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