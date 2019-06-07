Diken

Yaramazlara biraz batar!

Obama çifti Spotify’dan ortak yayın yapacak, dile getirilmeyenleri konuşacak

ABD eski başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, dünyada yaygın olarak kullanılan Spotify isimli müzik dinleme uygulamasında yayın yapacak. Yayınların amacının, çok fazla dile getirilmeyen şeyleri dile getirmek olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

ABD basınında, yayınların amacının, ‘geliştirmek, üretmek ve çok fazla dile getirilmeyen şeyleri dile getirmek’ olduğu belirtildi.

Reklam

Tarih olarak 2020’nin belirlendiği belirtildi. Ayrıca, yapılacak yayınlara herkesin Spotify uygulaması üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

Spotify İçerik Şefi Dawn Ostroff’un yapılacak yayınlara dair şöyle konuştu: “Barack Obama ve Michelle Obama, dünyadaki en önemli seslerden ikisi. Onlarla çalışmak ve seslerini uluslararası kamuoyuna duyurmak Spotify için gurur verici olacak.”

SON HABERLER

İmamoğlu: Yunanmış, Pontusmuş, Allah akıl versin

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, görevde olduğu 18 günde ‘insanların gönlünü kazandığını’ belirterek, “Hatta 18 günde ben diyorum ki çıldırdılar. Ben var ya o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...