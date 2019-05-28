O video TSK’da mı çekildi? Askerlere Sedat Peker için yürüyüş kararı saydırıldı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu askerlerin ‘devler gelir devler gider tek dev kalır Sedat Peker’ yürüyüş kararı saydığı video dün akşamdan bu yana sosyal medyanın gündeminde.

Bir yandan TBMM'de AKP-MHP'nin yasa tasarısıyla TSK'nın "milli ordu" karakteri tırpanlanıyor, bir yandan da kışlalar "Devler gelir devler gider, tek dev kalır Sedat Peker" sloganıyla eğitim yapılan yerlere dönüştürülüyor… pic.twitter.com/OnCLmRFVpU Reklam

— Mehmet Ali Güller (@MaliGuller) May 28, 2019

Görüntülerinde bir grup askere TSK’nın kanun ve usullerine aykırı olarak, suç örgütü kurup yönetmek suçlamasıyla yargılanan Sedat Peker için yürüyüş kararı saydırılması tepki çekti.

TSK’dan görüntüler ile ilgili işlem yapılıp yapılmadığı ya da görüntülerin kışlada çekilip çekilmediği konusunda henüz bir açıklama gelmedi.