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Yaramazlara biraz batar!

O video TSK’da mı çekildi? Askerlere Sedat Peker için yürüyüş kararı saydırıldı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu askerlerin ‘devler gelir devler gider tek dev kalır Sedat Peker’ yürüyüş kararı saydığı video dün akşamdan bu yana sosyal medyanın gündeminde.

Görüntülerinde bir grup askere TSK’nın kanun ve usullerine aykırı olarak, suç örgütü kurup yönetmek suçlamasıyla yargılanan Sedat Peker için yürüyüş kararı saydırılması tepki çekti.

TSK’dan görüntüler ile ilgili işlem yapılıp yapılmadığı ya da görüntülerin kışlada çekilip çekilmediği konusunda henüz bir açıklama gelmedi.

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