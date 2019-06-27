‘O tablo’ tekrar yerine asıldı

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığını devralmasıyla birlikte 31 Mart sonrası göreve geldikten sonra makam odasına astığı, görevden aldıktan sonra tartışmalı biçimde yerinden alınan ‘Halkı dinleyen Atatürk’ tablosu da tekrar yerine asıldı.
Ekrem İmamoğlu, tartışmalı biçimde indirilen ve Beylikdüzü Belediyesi’ne geri getirilen tabloyu, yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte yerine astı.
‘Halkı dinleyen Atatürk’ tablosu, bu defa 1930’larda çekilmiş orijinal fotoğraftan İranlı ressam Florans Atlantis’e yeniden yaptırıldı.
31 Mart seçimleri sonrası 17 Nisan’da göreve başlayan Ekrem İmamoğlu, 6 Mayıs’ta görevden alındıktan sonra makam odasındaki tablonun görevliler tarafından indirildiği anlar medyaya yansımış ve tepki görmüştü. AKP yanlısı çevreler ise tablonun İmamoğlu tarafından görevlendirilen kişilere teslim edildiğini ve tabloyu onların kaldırdığını öne sürmüştü.