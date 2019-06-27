‘O tablo’ tekrar yerine asıldı

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığını devralmasıyla birlikte 31 Mart sonrası göreve geldikten sonra makam odasına astığı, görevden aldıktan sonra tartışmalı biçimde yerinden alınan ‘Halkı dinleyen Atatürk’ tablosu da tekrar yerine asıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerinden indirilen Atatürk tablosunu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte tekrar yerine astı. Fotoğraf: CHP

Ekrem İmamoğlu, tartışmalı biçimde indirilen ve Beylikdüzü Belediyesi’ne geri getirilen tabloyu, yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte yerine astı.

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‘Halkı dinleyen Atatürk’ tablosu, bu defa 1930’larda çekilmiş orijinal fotoğraftan İranlı ressam Florans Atlantis’e yeniden yaptırıldı.

Mazbatası elinden alınınca İBB'den geri gönderilen tabloyu Beylikdüzü Belediyesi'ne hediye etmişti. İmamoğlu'nun 23 Haziran için o resmi çizen, aynı zamanda Beylikdüzü'nde komşusu olan İranlı ressam Atlantis'i aradığı ve aynı resimden bir tane daha çizmesini istediği ortaya çıktı pic.twitter.com/z5ShI2kdMs — Sözcü (@gazetesozcu) June 25, 2019

31 Mart seçimleri sonrası 17 Nisan’da göreve başlayan Ekrem İmamoğlu, 6 Mayıs’ta görevden alındıktan sonra makam odasındaki tablonun görevliler tarafından indirildiği anlar medyaya yansımış ve tepki görmüştü. AKP yanlısı çevreler ise tablonun İmamoğlu tarafından görevlendirilen kişilere teslim edildiğini ve tabloyu onların kaldırdığını öne sürmüştü.

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