O son golü atmayacaktı: 2 avroya 34 bin avro kazandıracak bahis kuponunu ‘yatıran’ Leroy Sane ‘özür diledi’ 

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün oynanan Manchester City-Monaco ve Bayer Leverkusen-Atletico Madrid maçları için 2 avroya 34 bin 200 avro (yaklaşık 158 bin 600 lira) kazandıracak bahis kuponu, City’nin genç oyuncusu Leroy Sane’nin 82’nci dakikada gelen golüyle ‘yattı’.



Düsseldorf’ta yaşayan Mustafa Çelik adlı futbolsever, Manchester City-Monaco maçına 4-3, Bayer Leverkusen-Atletico Madrid karşılaşmasına ise 2-4 skor bahsi oynadı. Çelik’in 2 avroluk kuponun tutması halinde kazanacağı miktar 34 bin 200 avroydu.

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid maçının skorunu tutturan Çelik’in kuponu, Manchester City-Monaco maçının 82’nci dakikasında Leroy Sane’nin skoru 5-3’e getiren golüne takıldı.

Twitter hesabından kuponunu fotoğrafını paylaşan Çelik, Sane’yi etiketleyerek, “Bana 34 bin 200 avro borcun var” diye yazdı. Sane’nin bu mesaja yanıtıysa, “Gazetede okudum. Bunun için çok üzgünüm” oldu.

I read about it in the newspapers … sorry for that poor guy 🙈😅 #inSané pic.twitter.com/Kx6X87Gti3

— Leroy Sané (@LeroySane19) 22 Şubat 2017