O şimdi büyükelçi: ‘Yemin krizi’nin simge ismi Kavakçı’ya tazminat ödenecek

28 Şubat sürecinde Meclis’teki ‘yemin krizi’nin simge ismi Merve Kavakçı, milletvekilliğinin düşürüldüğü tarihten Fazilet Partisi’nin (FP) kapatıldığı güne kadar dönemdeki vekil maaşını tazminat olarak alacak.

Kavakçı’ya 71 bin lira ödenecek.

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28 Şubat’tan iki yıl sonra 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi’nden İstanbul milletvekili olarak Meclis’e giren Kavakçı, yemin törenine başörtülü geldiği için gördüğü tepkinin ardından Meclis’ten çıkarılmıştı.

İsmi etrafında dönen tartışmalarda Kavakçı’nın ABD vatandaşlığı da taşıdığı ortaya çıkmış, ancak bunu bakanlar kuruluna bildirmediği gerekçesiyle vatandaşlığı düşürülmüştü. Dokunulmazlığı da kaldırılan Kavakçı’nın evi, o dönemin simge isimlerinden savcı Nuh Mete Yüksel’in emriyle aranmıştı.