O şimdi büyükelçi: ‘Yemin krizi’nin simge ismi Kavakçı’ya tazminat ödenecek

28 Şubat sürecinde Meclis’teki ‘yemin krizi’nin simge ismi Merve Kavakçı, milletvekilliğinin düşürüldüğü tarihten Fazilet Partisi’nin (FP) kapatıldığı güne kadar dönemdeki vekil maaşını tazminat olarak alacak.
Kavakçı’ya 71 bin lira ödenecek.
28 Şubat’tan iki yıl sonra 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi’nden İstanbul milletvekili olarak Meclis’e giren Kavakçı, yemin törenine başörtülü geldiği için gördüğü tepkinin ardından Meclis’ten çıkarılmıştı.
İsmi etrafında dönen tartışmalarda Kavakçı’nın ABD vatandaşlığı da taşıdığı ortaya çıkmış, ancak bunu bakanlar kuruluna bildirmediği gerekçesiyle vatandaşlığı düşürülmüştü. Dokunulmazlığı da kaldırılan Kavakçı’nın evi, o dönemin simge isimlerinden savcı Nuh Mete Yüksel’in emriyle aranmıştı.
Kısa bir süre önce vatandaşlığı iade edilen Kavakçı, Malezya’ya büyükelçi olarak atanmıştı.
İki yıllık süre
Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Meclis başkanlığı Kavakçı’nın başvurusu üzerine hukuk müşavirliği ve Sayıştay’dan resmi görüş istedi.
Nazlı Ilıcak ve Bekir Sobacı’nın da aralarında bulunduğu bazı vekillerin FP’nin kapatılması nedeniyle yasaklı hale geldiklerine ve maaş alamadıklarına dikkat çeken Sayıştay, Kavakçı’ya 18 yıllık faiz ödemesinin mümkün olmadığını bildirdi.
Meclis başkanlığı, Sayıştay’ın görüşü üzerine Kavakçı’ya verilecek miktarı, milletvekillerine o dönem verilen maaş üzerinden hesaplayarak 71 bin lira olarak belirledi.
Bu dönem Kavakçı’nın maaşının düşürüldüğü 16 Mayıs 1999 tarihinden FP’nin kapatıldığı 22 Haziran 2001’e kadar geçen süreyi kapsıyor.
Kavakçı’nın bugüne kadarki sağlık harcamalarını belgelendirmesi durumunda milyonlarca lira ödeme yapılmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Kavakçı, bu kararla birlikte emekli milletvekili statüsünde olabilecek. Kavakçı ve ailesi, vekillerin yararlandığı sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek, VIP salonlarını kullanabilecek. Kavakçı, ‘eski milletvekili’ kartı ve Meclis’e giriş kartı alabilecek.