28 Şubat sürecinde Meclis’te yaşanan ‘yemin krizi’nin simge ismi Merve Kavakçı, Türkiye’nin Kuala Lumpur büyükelçisi olacak.

Hürriyet gazetesinden Sevil Erkuş’un haberine göre son büyükelçiler kararnamesinde görevlendirilen 16 isim arasında Kavakçı da yer alıyor.

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Ataması yapılan isimler ve görev yerleri şöyle: La Paz-Serap Özcoşkun, Bahreyn-Kemal Demirciler, Seul-Ersin Erçin, Tokyo-Murat Mercan, Malabo-Şebnem Cenk, İslamabad-Mustafa Yurdakul, Tiflis-Ceren Yazgan, Valetta- Başak Türkoğlu, Sofya-Hasan Ulusoy, Kabil-Oğuzhan Ertuğrul, BM (Viyana) Daimi Temsilciliği-Ahmet Muhtar Gün, Libreville-Süphan Erkula, Stokholm-Emre Yunt, Brüksel-Levent Gümrükçü, Guetemala-Süleyman Gökçe, Santa Domingo-Ela Görkem, Budapeşte-Akif Oktay, Merve Kavakçı-Kuala Lumpur.

Listedeki büyükelçiler için atanacakları ülkelerden agreman istenecek. Ardından üçlü kararnameyle atamaları yapılarak Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Meclis’ten çıkarılmış, vatandaşlığı düşürülmüştü

28 Şubat’tan iki yıl sonra 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi’nden İstanbul milletvekili olarak Meclis’e giren Kavakçı, yemin törenine başörtülü geldiği için sert tepkilere maruz kalmış, Meclis’ten çıkarılmıştı.

İsmi etrafında tartışmalar dönen Kavakçı’nın ABD vatandaşlığı da taşıdığı, ancak bunu bakanlar kuruluna bildirmediği gerekçesiyle vatandaşlığı düşürülmüştü. Dokunulmazlığı da kaldırılan Kavakçı’nın evi, o dönemin simge isimlerinden savcı Nuh Mete Yüksel’in emriyle aranmıştı.

Resmi Gazete’nin 3 Temmuz 2017 tarihli sayısında, 13 Mayıs 1999 tarihli Kavakçı’nın vatandaşlığının düşürülmesine ilişkin kararın kaldırıldığı duyuruldu.