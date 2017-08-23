‘O fotoğrafta kibir yok’ diyen Kılıçdaroğlu: Saraylara özenen bir insan değilim

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’ esnasında karavanında atletle yemek yerken çekilmiş fotoğrafı üzerinden kendisine çatan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi: “Ben adalet diyorum, o atlet diyor.”

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun atletle yemek yediği fotoğrafının yayınlanmasının ardından “Atatürk’ü atletle görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu?” demişti.

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‘Evimde de öyle oturuyorum’

Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında söz konusu fotoğraf ve Erdoğan’ın yorumuyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: “O fotoğrafa bakın yapmacıklı topu iğne ucu kadar bir şey göremezsiniz. Bir genel başkanın fotoğrafı değil. Ben o şartlarda yetiştim. Ben saraylara özenen bir insan değilim. Ben evimde huzur içinde oturmak istiyorum. Ben o yemeği kızımla beraber huzur içinde yiyorum. Ben tarihe not düşüyorum. O tür koşullardan geldim. Benim yapmacık hiçbir şeyim yok. Sıradan, sade halktan birisiyim. Evimde de öyle oturuyorum. Dışarıda da öyleyim ben.”

‘O fotoğrafta kibir yok’

Erdoğan’a “Sen kendi insanını unuttun. Herkesi sarayının etrafında sana yağ çeken insanlar gibi düşünüyorsun” diye seslenen CHP lideri şöyle devam etti: “Kayseri’de bir gencecik adam işsizlik nedeniyle kendisini yaktı. Son 15 yılda işsizlik için başvuranların sayısı 24 milyonu aştı. Ben onların arkadaşıyım, gider, yer sofrasında otururum. Öyle bir mizansen yok orada. Karavanda kalıyordum zaten. Yediğim yemeğe bakın. ‘Aç kalsaydı’ diye geçiyordur içinden, ona bozulmuştur. Siz bu fotoğraf üzerinden bana saldırıyorsunuz. Ben adalet diyorum, o atlet diyor. Evet o atleti giydim. Çok sıcaktı o atletle yemeğimi yedim kızımla. Görevini yapmış bir baba gibi. O fotoğrafta asla kibir yoktur. Sıradan sade bir vatandaş. Sıradan, sade bir vatandaş olmaktan gurur duyuyorum. Ben onun sorunlarını, yaşantısını bilmezsem, dertlerine derman olamam.”

‘Atatürk’ü anmaya hakkın yok’

Cumhurbaşkanının bu fotoğrafı eleştirirken Mustafa Kemal Atatürk’e atıf yapmasına da değinen Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Atatürk’ü anma hakkına sahip olmadığını savundu: “Bunun üzerinden bir Atatürk dersi vermeye kalktı. Atatürk’ü tanıyor mu acaba? Atatürk 100 yılda bir toplumların yetiştirdiği ender kişilerden birisi ve o da Türkiye’ye nasip olmuştur. Bütün hayatı savaş meydanlarında geçmiştir. Düne kadar Atatürk lafını ağzına almazdı. Neyse fotoğrafla onu hatırladı. Ben o sofraya kafasında külah sabahtan akşama kadar Atatürk’e hakaret eden kişiyi oturtmuyorum, o oturtuyor. Herkes Atatürk’ü anabilir, senin anma hakkın da yetkin de yoktur. Sabahtan akşama kadar Atatürk’e hakaret eden o külahlı adamı masana oturtacaksın, sonra da bana Atatürk’ü anlatacaksın. Benim o sofram keşke Atatürk sofrası olabilseydi.”

‘Elinden çok büyük bir kozu aldım’

Tartışma konusu fotoğrafla Erdoğan’ın elinden çok büyük bir kozu aldığını dile getiren CHP lideri “Vatandaş orada kendisini gördü. Sen Adana’ya, Hatay’a, Gaziantep’e hiç gitmedin mi 40 derecenin altında o insanlar nasıl yemek yiyorlar” ifadelerini kullandı.