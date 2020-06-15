O fotoğrafın hikayesi: ‘Yapmam gerekeni yaptım, birinin ölmesini engelledim’

ABD’de beyaz bir polis memurunun şiddeti sonucu, siyah bir vatandaşın hayatını kaybetmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı protestoların Londra ayağında, olayların simgesi haline gelebilecek bir kare ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Sosyal medyada yaygınlaşan fotoğrafta siyah bir vatandaş, iki grup arasında çıkan gerginlikten kurtardığı beyaz vatandaşı sırtında güvenli bir bölgeye taşıyor.

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Fotoğrafı oluşturan kareden saniyeler önce çekilen görüntülerde, aşırı sağcı gruptan olduğu öğrenilen ve kimliği belirlenemeyen beyaz vatandaş kalabalığın içinde merdivenlerde yuvarlanıyor. Kafasını çarpan ve ezilme tehlikesi geçiren vatandaşın etrafında kordon oluşturan siyah protestocular zarar görmesini engelliyor.

Sonrasında Patrick Hutchinson adamı yangından insan kurtaran itfayeciler gibi sırtına alıp güvenli bir bölgeye taşıyor.

O anda adamın karşı gruptan olabileceğinin aklından geçmediğini anlatan Hutchinson “O an sadece bir insanın yerde yattığını düşündüm. Eğer biz müdahale etmeseydik sonu iyi olmayacaktı. Sadece yapmam gerekeni yaptım, birinin ölmesini engelledim” dedi.

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Adamı sırtında taşırken arkadaşlarının da etrafında güvenlik kordonu oluşturmaya devam ettiğini anlatan Hutchinson o esnada halen beyaz protestocuya vurmaya çalışanlar olduğunu belirtti.

Tarih yazıldığı için protestolara katıldığını belirten Hutchinson herkes için eşitlik istediğini dile getirdi. Aynı zamanda bir baba ve büyükbaba olduğunu söyleyen Hutchinson “Çocuklarımın, torunlarımın benim yaşadağımdan daha iyi bir dünyada yaşamasını istiyorum” dedi.

Irkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösterilere adını veren George Floyd, 25 Mayıs’ta ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, kendisini tutuklayan beyaz bir polisin dizini yaklaşık dokuz dakika boyunca boynuna bastırması sonucu hayatını kaybetmişti.

Videoya çekilen görüntülerde Floyd’un “Nefes alamıyorum” sözü hafızalara kazınmış, hem ABD’de hem de farklı ülkelerin başkentlerinde devam eden protestolar başlamıştı.