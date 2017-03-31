O da ‘mütevazı olmadı’: Bir Arda Turan, bir Rüştü Reçber kolay yetişmiyor

Türkiye futbolunun sembol isimlerinden eski kaleci Rüştü Reçber, bir dönem kendisinin de forma giydiği Barcelona’da oynayan Arda Turan’a arka çıktı.

‘Barcelona’ya gittim diye vatan haini ilan edildim’

Şalom gazetesinden Rıfat Karaköy’e konuşan Reçber, Turan’ın, “Ben buralardan gidince göreceğiz Barcelona’ya, Atletico Madrid’e kaç tane oyuncumuz gelecek” sözleriyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: “Evet bazen mütevazı olmayacaksınız. Arda’nın sözlerine son derece katılıyorum. Oralara gitmek kolay değil. Arda’nın gitmeden önceki Atletico Madrid dönemi, ortaya koyduğu performans, kendini ispatlaması… Arda kendi performansıyla o noktaya çıktı. Arda’nın oraya giderken çektiği zorlukları bir tek Arda’nın kendisi bilir. Anlarım çünkü yaşadım. Oraya gittiğim zaman Türkiye’den tek bir kanal röportaja geldi, o da ATV’den Faik Çetiner. Barcelona’ya gitmişim! Büyük bir olay ve tek bir basın mensubu benimle röportaja geliyor. Beni burada vatan haini ilan ettiler Barcelona’ya gittim diye; zihniyet bu.”

‘Bir Arda Turan, bir Rüştü Reçber kolay yetişmiyor’

“Bu yüzden Arda’nın dediği doğru” diyen Reçber, şöyle devam etti: “Bir Arda Turan, bir Rüştü Reçber kolay yetişmiyor. Arda bu sözlerle yanlış anlaşılıyor olabilir ama aslında bu sözleriyle egosunu göstermeye çalışmıyor. Orada kalmanın zorluklarını anlatmaya çalışıyor. Ben de söyleyebilirim, bakalım bir daha ne zaman bir Türk kaleci Barcelona kalesini koruyacak? Geçecektir, geçmeli de ama ne zaman olur bilmiyorum.”

Ne demişti?

Arda Turan, Fanatik gazetesine verdiği röportajda, “Arda Turan olmanın, bu kadar popüler bir yaşantının ne gibi dezavantajları var? Hayatını nasıl tanımlarsın?” sorusu üzerine şunları söylemişti: “Dezavantajları ne biliyor musunuz! Çok göz önünde oluyorsunuz. Hakkınızda sürekli haberler yapılıyor. Benim işim sahada olduğu için insanlar sürekli, ‘Aaa her yerde Arda var’ diyor. Tabii ki de her yerde ben olacağım. Yüz yıllık tarihe baksınlar. Kaç tane Arda Turan var! Portekizliler’in bir sözü vardır; ‘Fazla mütevazılık kibir göstergesidir’ diye… Kaç tane Arda vardır. Ben buralardan gidince göreceğiz Barcelona’ya, Atletico Madrid’e kaç tane oyuncumuz gelecek.”