Mustafa Kutlu, Mustafa Kutlu’yu anlatıyor: Ömrüm kahvehanelerde geçti

Günün birinde Lev Tolstoy’la aynı cümlede anılacağı aklının ucundan geçer miydi bilinmez ama bu akşam merakla sağlık bakanını dinleyen birçok insanın aklına şöyle bir soru takıldı: “Mustafa Kutlu da kim?”

Gençler, Mustafa Kutlu okuyor musunuz? Yoksa itiraf edin bugün ilk kez mi duydunuz? Reklam

— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) March 25, 2020

Fotoğraf: risalehaber

Çünkü bakan şöyle deyivermişti gençlere seslenirken: “Evinizde oturun. Mustafa Kutlu, Tolstoy okuyun. Kendinize yatırım yapın.”

Özellikle muhafazakar kesimde bileni, tanıyanı, seveni elbette çok. Nitekim bakan tarafından adının anılması, okunmasının önerilmesi çok da mutlu etti, Kızılay başkanından AKP sözcüsüne, TV programcısından MHP genel başkan danışmanına, birçok sevenini…

Mustafa Kutlu bu coğrafyanın hikayecesidir. Bizim hikayelerimizi anlatır. Bu günlerde hikayemizi hatırlamak ruhlarımıza iyi gelecektir. Teşekkürler Fahrettin Koca. pic.twitter.com/sqOOEC1BjH — Mahir Ünal (@mahirunal) March 25, 2020

Sağlık Bakanımız @drfahrettinkoca

Tolstoy’un yanında Mustafa Kutlu önerdi, bazı türediler küplere bindi!

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Nasıl bir aşağılık kompleksidir bu!

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Tolstoy, Rus romanında neyse

Mustafa Kutlu da Türk hikâyeciliğinde odur

Çağdaş Yunus'umuzdur

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Hem câhil hem cesursunuz!

Yazık size! — yusuf kaplan (@yenisafakwriter) March 25, 2020

“Umut kalbimizde bir kuştur, sürekli öter. Bir de her şeye rağmen inandığı gibi yaşamak, inandığı gibi iş yapmak. Bu önemli işte. Bu direniş önemli.”



Mustafa Kutlu , Nur (sf.90) — Pelin Çift (@ciftpelin) March 25, 2020

Mustafa Kutlu okumasına onun “ya tahammül ya sefer” hikayesi ile başlamak gerek; hayat dava delisi Kerim ile davasını satmış Profesör Asım Bey arasında sıkışmış kalmış mı? Yoksa zamanın ruhu içinde ortalamayı bulmak mümkün mü?Sorularını da düşünerek ⁦… pic.twitter.com/Jw3A4JBAcx — Prof. Dr. Ruhi ERSOY 🇹🇷 (@ersoyruhi) March 25, 2020

Her kitabı daha verimli kılan dönemler vardır. İçinde bulunduğumuz dönemde Mustafa Kutlu’nun aşağıdaki romanını ısrarla tavsiye ediyorum. Özellikle Ak Parti’li bürokrasi, medya ve sermaye elitlerine. Belki henüz geç değildir. pic.twitter.com/jAx4FD8kdy — Selahattin Yusuf (@selyusuf) March 25, 2020

Tabii ‘siyasi-idelojik’ kimliğine dikkat çekenler de vardı…

Sağlık Bakanı Koca'nın kitaplarının okunmasını tavsiye ettiği Mustafa Kutlu,1974'ten beri Dergah Dergisi'nde yazmakta.Dergah Dergisi ise Nurettin Topçu tarafından kurulan HAREKET DERGİSİ'nin devamı… Nurettin Topçu kim dersiniz?Türk-İslam Sentezinin fikir babası…Güzel mi? — Celal Eren Çelik (@yazparov) March 25, 2020

Tolstoy iyi de, Mustafa Kutlu kim diye araştırdım.

Zaman gazetesi yazarı çıktı iyi mi?



Hani Sağlık Bakanı’nın “okuyun” diye tavsiye ettiği yazar… — zeynep gürcanlı (@zeynepgurcanli) March 25, 2020

Her halükarda okuyun diyenler de…

Mustafa Kutlu'yu da okuyun Tolstoy'u da, küçük İskender'i de okuyun Sabahattin Ali'yi, Alberto Manguel'i, Sadık Hidayet'i, Cahit Zarifoğlu'nu, Metin Altıok'u…Yeter ki okuyun, daha sağlıklı olun! — Haydar Ergülen (@Haydar_Ergulen) March 25, 2020

Aşağıda Mustafa Kutlu’nun kendisini ve edebiyata bakışını anlattığı bir video var.

Öncesinde muhafazakar kesimi iyi tanıyan Diken yazarı Levent Gültekin’e sorduk Kutlu’yu: “İslamcı camianın önde gelen hikaye yazarlarından biridir. Muhafazakar kesimde bilip tanıyanların sevip saygı duyduğu bir şahsiyettir. Yeni Şafak gazetesinde uzun yıllar köşe yazısı da yazmıştır. Öte yandan mevcut iktidara yakınlığı bazı sevenleri tarafından yadırganacak ölçüde ileri bir noktadadır. Son dönemde iktidarla arasına mesafe koyan, hatta ters düşen birçok yazar çizer ve aydının aksine Kutlu yakınlığını koruyor.”

Ve nihayet birkaç ansiklopedik bilgi:

Öykü, deneme ve senaryo yazarı. 1945 Erzincan doğumlu. Edebiyat okumuş.

İlk hikayesi 1968’de ‘O’ Fikir ve Sanatta Hareket dergisinde yayınlanmış.

Edebiyat öğretmenliğine 1974’te nokta koyup Dergâh Yayınları’nda çalışmaya başlamış.

1976-1988 yıllarında Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin yayın müdürlüğünü, 1979-1982 yıllarında Fikir ve Sanatta Hareket dergisinin yazıişleri müdürlüğünü yürütmüş. 1990’da Dergâh dergisinin genel yayın müdürlüğünü üstlenmiş.

İlk ‘popüler işi’, 2012 yılında Osman Sınav’ın yönetmenliğini yaptığı ve Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünü oynadığı ‘Uzun Hikâye’nin senaristliği. Aynı isimli hikayesinden.

Daha sonra yolu TRT’den, Zaman ve Yeni Şafak gazetesinden, Kanal 7’den geçmiş.

Şöyle ansiklopedik bilgiler ve anlatımlar da var hakkında: “Modern Türk hikâyesi içinde yer alan Mustafa Kutlu hikâyesi, içerik itibariyle geleneğe, biçimsel olarak ise çağının anlatım özelliklerini yansıtır. Yazarın üslubu az söz çok mana ilkesine bağlıdır. Çalışmalarında Anadolu insanının acılarını, cahil ve perişan halkı, aydınların ve çeşitli politikacıların söylemleriyle geri bırakılmış insanların yaşamını anlatmıştır. Ayrıca Doğu Anadolu insanının konuşma şekillerini eserlerine yansıtır. Toplumun gelişimini öz değerlerinde olduğunu yansıtır.

Fikrî ve siyasi faaliyetlerini Türk Kültür Ocağı ve Milliyetçiler Derneği’nde sürdüren Topçu Millî Türk Talebe Birliği, Aydınlar Ocağı ve Türkiye Millî Kültür Vakfı’nda sürdürmüş Nurettin Topçu’dan etkilenen Mustafa Kutlu, ‘Hareket’ fikriyatının merkezinde yer edinen ‘Tasavvuf’ ve ‘Anadolu romantizmi’ kavramlarını hikâyesine yansıtmıştır. Hikayeleri özellikle muhafazakar kesim tarafından büyük ilgi gören kutlu, eserlerinde İslam inancına olan büyük bağlılığını resmeder.

Hikayelerinde toplum yapısının değişmesi sonrası kendi olmaya çalışan insanları anlattığı görülür.

Mustafa Kutlu hikâyelerinde muhafazakarlık kavramının yerine ‘dindarlık’ kavramını koymaktadır. Hikayelerinde özellikle modernleşen dindarlığın zaaflarını ve kent hayatında var olma mücadelesini anlatır. Bu nedenledir ki, İslami camiada çalışmaları üzerine önemli etkiler bırakmaktadır.

1970 yılında yayınlanan ‘Ortadaki Adam’ Kutlu’nun ilk hikaye kitabıdır. Diğer kitapları ise: Gönül İşi (1974); Yokuşa Akan Sular (1979); Yoksulluk İçimizde (1981); Ya Tahammül Ya Sefer (1983); Bu Böyledir (1987); Sır (1990); Arkakapak Yazıları (1995); Hüzün ve Tesadüf (1995); Uzun Hikaye (2000); Beyhude Ömrüm (2001); Mavi Kuş (2002); Tufandan Önce (2003); Rüzgarlı Pazar (2004); Chef (2005); Menekşeli Mektup (2006); Kapıları Açmak (2007); Huzursuz Bacak (2008); Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı (2009); Zafer yahut Hiç (2010); Hayat Güzeldir (2011) ve Anadolu Yakası (2012).

‘Şehir Mektupları’ 1995 yılında yayınladığı ilk deneme kitabıdır. Ardından 1999 yılında ‘Akasya ve Mandolin’ ve 2004 yılında ‘Yoksulluk Kitabı’ yayınlanmıştır.“

Ve bu da bahsettiğimiz video: