O bir rekortmen: Sadece oy kullanmak için 15 bin kilometre yol geldi

Avustralya’da yaşayan 61 yaşındaki İbrahim Kazal seçimler için için 15 bin kilometre yol katederek Kocaeli’nin Darıca ilçesinde oy kullandı.

İbrahim Kazal. Fotoğraf: DHA

20 yıldır Avustralya’nın Sidney kentinde ticaretle uğraşan İbrahim Kazal, yerel seçimlerde oyunu kullanmak için önceki gece Türkiye’ye gelmiş. İbrahim Kazal, oy masrafları için 12 bin TL harcadığını, oyunu Darıca 60. Yıl Ortaokulu’nda kullandığını anlattı.

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İki gün sonra tekrar Avustralya’ya dönüş yapacağını söyleyen İbrahim Kazal şunları söyledi: “Ben sadece oy için değil, 26 Ağustos Kocatepe Yürüyüşü için de gelirim. Ben Cumhuriyet için, Atatürk için oy kullanırım. Biz Cumhuriyet’in kazandığı toprakların insanlarıyız.”