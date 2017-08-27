‘O Adil Öksüz benim’: Uçuş kayıtlarının kendisine ait olduğunu iddia etti

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CHP’nin, darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün aranıyorken Türkiye’de üç kere seyahat ettiğini açıklamasının ardından Manisa’nın Salihli ilçesinden bir başka Adil Öksüz, seyahat edenin kendisi olduğunu ileri sürdü.

Darbe girişiminin ‘komuta merkezi’ olarak anılan Akıncı Üssü’nde 16 Temmuz sabahı gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından ‘adli kontrol’le serbest bırakılmış, savcının itirazı da ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.

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Hakkında daha sonra yakalama kararı çıkarılan Öksüz’ün izine rastlanamamıştı. Firari ismin Almanya’da olduğu iddia edilmiş ancak netlik kazanmamıştı.

Savcılık ‘İsim benzerliği’ demişti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Öksüz’ün 15 Temmuz’dan üç gün sonra aranmasına rağmen Türkiye’de üç kere uçakla seyahat ettiğini iddia ederken, savcılıksa bunun isim benzerliğinden ibaret olduğunu açıklamıştı.

Ancak Tezcan, kimlik numaralarının farklı olduğunu vurgulayarak, kendisinin zaten savcılığın belgelerini dayanak aldığını kaydetmişti.

Dayımız öldü, biz uçtuk

Tüm bu tartışmanın ardından Manisa’nın Salihli ilçesinde adı Adil Öksüz olan bir kişi, bu seyahatleri kendisinin yaptığını ileri sürdü.

Sebze-Meyve Hali’nde toptancılık yapan 40 yaşındaki Adil Öksüz, “Bu sabah beni savcılıktan aradılar. Bir gazetede yayınlanan haberle ilginiz var mı diye. Durumdan gazeteyi okuyunca haberdar oldum. Savcılık beni uyardıktan sonra gazeteyi bulup baktım. Evet oradaki uçuşlar doğru. Dayım Abdullah Bayat’ın vefat etmesinden dolayı kız kardeşim Gurbet Demir ile birlikte İzmir-İstanbul-Elazığ üzeri bilet aldım. Oradan da Elazığ-Ankara ve İzmir üzeri dönüş bileti de aldım. Biletleri de internet üzerinden aldım” dedi.

Öksüz, bu uçuşları darbe girişiminden kısa süre sonra yaptığını söyleyip, “O sıralarda da darbe olayları vardı. Milletimiz meydanlardaydı. Yaşanan bu olayı ve haberi duyunca çok rahatsız oldum. Yalan yanlış haberlere gerek yok” dedi.

Karışan Adil Öksüz’lerden hangisinin bu üç uçuşu gerçekleştirdiğini anlamanın tek yolu kimlik numaralarını açıklamaktan geçiyor.