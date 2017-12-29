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Yaramazlara biraz batar!

NYT: Ruh haline göre politika değiştiren Erdoğan, Avrupa’ya ‘fırçadan’ vazgeçti

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ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılı boyunca ‘fırça attığı’ Avrupa’yla yeni yıla girerken dost olmaya ve ilişkileri iyi göstermeye çalıştığını yazdı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin çevirisine göre Patrick Kingsley imzalı yazıda, “Erdoğan bir zamanların dost ve ortaklarına burun kıvırmaktan vazgeçmişe benziyor” dendi.

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Yazıya şöyle devam edildi: “Bu yılın başında Erdoğan Hollanda hükümetini ‘Nazi kalıntılarına’ benzetti, Alman siyasetçileri ‘Nazi uygulamaları’ nedeniyle suçladı, tüm Avrupa kıtasını da ‘ırkçı, faşist ve acımasız’ yaptı. ABD ile ilişkiler de bundan daha iyi değildi. Türkiye’de ABD Dışişleri Bakanlığı için çalışan iki kişinin tutuklanması ile tırmanan kriz sonrası, iki ülke de tüm vize başvurularına kısıtlama getirmişti.”

‘Ruh haline göre değişken mizaç’

Yeni yıla günler kala Erdoğan’ın ‘fikir değiştirmiş gibi göründüğü’ belirtilen yazıda, Erdoğan’ın ‘ruh haline göre dış politikasını değiştirmeye meyilli ve değişken mizacıyla’ ünlü bir lider olduğu, Türkiye’nin ise yıllarca hem Avrupa hem Ortadoğu’daki komşularıyla iyi ilişkilerini sürdürmeye çalıştığına dikkat çekildi.

Avrupa’yı sertçe eleştirmenin Türkiye siyaseti için farklı bir anlamı olduğuna değinilen yazıya şöyle devam edildi: “Batı’yı şeytanlaştırarak Erdoğan, ekonomideki zorlanma ve ülkedeki baskı ortamının hangi boyutlarda olduğuna ilişkin belirsizliklerin hayal kırıklığına uğrattığı seçmenleri kazanmak istiyor. Ancak Erdoğan referandumda kazandıktan sonra da kızgınlığı geçmedi. Haziranda Erdoğan’ın hükümeti, Alman temsilcilerin Türkiye topraklarındaki askeri birliklerini ziyaret etmesine izin vermedi. Temmuz’da ise hükümeti, Fransa ve ABD’nin Suriye’deki birliklerinin gizli tutulan konumlarını sızdırdı.”

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