NYT ve FT’den Berat Albayrak yorumu: Piyasalar ve yatırımcılar tedirgin

İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni kabinede damadı Berat Albayrak’ı Hazine ve Maliye Bakanı olarak ataması hakkında “Yatırımcılar bu kararı iyi karşılamayacak” yorumu yaptı.

ABD’nin köklü yayınlarından New York Times ise Albayrak ile ilgili şunu yazdı: “Berat Albayrak finans marketlerini tedirgin ediyor.”

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre yeni kabine dış basında geniş yer buldu. Gazeteler özellikle damat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına dikkat çekti.

Financial Times gazetesi, Albayrak’ın yeni görevi için şu yorumu yaptı: “2004’te Erdoğan’ın kızıyla evlenen Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olması, Türkiye ekonomisinin sağlığı ve Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konularında endişeli olan yabancı yatırımcı ve uzmanları alarma geçirdi. Bu karar, yatırımcılar tarafından iyi karşılanmayacak.”

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Seçim kampanyası süresince Albayrak’ın, dış güçlerin, hükümeti düşürmek için operasyon yaptığını öne sürmesini hatırlatan gazete, şöyle devam etti: “Dış güçlerin operasyonuyla Türk Lirası’nın değer kaybettiği uyarısını yapıyordu. Yatırımcılarsa liranın mevcut durumunun fazla ısınan ekonomi ve faiz oranlarının yeteri kadar yüksek olmaması sonucu olduğunu savunuyor.”

Financial Times’ın haberinde ayrıca, kabinenin açıklanmasının ardından Türk lirasının hızlı bir şekilde düştüğü ve Amerikan Doları karşısında yüzde 3.8 değer kaybettiği belirtildi.

Gazeteye konuşan Hollanda bankası ABN Amro’dan Nora Neuteboom, “Bu kesinlikle umduğumuz bir şey değildi. Piyasalar kabinenin açıklanmasını bekliyordu ve verilen mesaj açık: Bu kabine piyasa dostu değil, Erdoğan dostu” yorumu yaptı.

Financial Times, geçmişte maliye bakanlığı da yapmış ve son olarak ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olan Mehmet Şimşek ile maliye bakanı Naci Ağbal’a yeni kabinede yer verilmemiş olmasına da dikkat çekti.

Gelişmekte olan ekonomiler uzmanı İnan Demir gazeteye yaptığı yorumda, Şimşek ve Ağbal’ın stres dönemlerinde faiz artırma yönünde görüş belirten isimler olduğuna ve artık böyle zamanlarda orada olmayacaklarına işaret ederek “Kabineye alınmaları, piyasanın endişelerinin Erdoğan tarafından dikkate alındığını gösteren bir işaret olurdu” dedi.

‘Tek bir siyasinin elinde çok fazla güç toplanıyor’

New York Times da Albayrak’ın Maliye Bakanı olarak atanmasının finans marketlerini tedirgin ettiğini ve tek bir siyasinin elinde çok fazla güç toplanmasına yönelik endişeleri artırdığını yazdı.

New York Times’ın haberi şöyle devam etti: “Hükümet, büyük altyapı projeleri için alınmış borç yükü altında. Bu projelerin çoğu Erdoğan ve müttefikleriyle bağı olan firmalarca yapılıyor. Türkiye’nin ekonomisi geçen yılki yüzde 7,4 büyüme oranıyla hala en hızlı büyüyen ekonomilerden ancak Türk Lirası, yatırımcı ve kredi verenlerin endişelerinin bir yansıması olarak son zamanlarda değer kaybetti.”

Guardian: ABD ve AB ile çatışıyor

Guardian gazetesi ise Erdoğan’ın yemin töreninde Batılı hiçbir büyük ülkenin üst düzey yetkilisininin olmamasına dikkat çekti ve şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’nin parlamentoda muhafazakar ve İslami çizgideki AKP ile milliyetçi MHP çoğunluğu ile dış politikada daha da artan milleyetçi bir yol izlemesi bekleniyor. Erdoğan son yıllarda Suriye’deki savaş, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği, insan hakları ihlalleri ve darbe girişimi sonrası Avrupa’nın desteğinin yetersiz olması gibi konular nedeniyle ABD ve AB ile stratejik müttefikleriyle çatışıyor. Bu değişimin bir sinyalinin de bugünkü yemin törenine katılan 22 ülke lideri arasında ABD, Almanya, Fransa ya da İngiltere gibi Batılı ülkelerin olmayışı.”

Times’a göre Batı, Erdoğan’a kayıtsız davrandı

Times gazetesi de 24 Haziran seçimlerinin ardından Erdoğan’ın otoriter devlet liderlerinden tebrik telefonları aldığını ancak Batı’nın daha ilgisiz davrandığını yazdı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi otoriter liderlerin Erdoğan’ı aceleyle tebrik ettiğini hatırlatan gazete, “Ancak Batı daha kayıtsız davrandı. Bu, yemin töreninin davetli listesine de yansıdı. Bulgaristan’ın Cumhurbaşkanı Radev törene katılan tek Avrupa Birliği üyesi ülke lideriydi. İki yıl önceki darbe girişiminin ardından Türkiye’nin en güçlü Batılı müttefiki olan İngiltere de törene bakan göndermedi” diye yazdı.